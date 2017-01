2017-01-19 00:03:43.0

Basketball Nur ein Sieg zählt

Gegen den Aufsteiger Cham brauchen die Schwaben-Korbjäger einen Sieg. Doch einer der Leistungsträger hat sich die Nase gebrochen

Für die Basketballer des TSV Schwaben Augsburg geht es am Sonntag um viel: Nur wenn sie in der Partie um 16 Uhr in der Sporthalle der Berufsschule 6 an der Haunstetter Straße einen Sieg gegen den Aufsteiger aus der Oberpfalz, den ASV Cham, holen, können sie sich weiter Chancen auf den Ligaverbleib ausrechnen.

Die Chamer fanden sich nur schwer in der Bayernliga zurecht und verloren ihre ersten sechs Partien teilweise deutlich. Darunter war auch ihr Heimspiel gegen die Augsburger, die mit 16 Punkten Differenz gewonnen hatten. Doch inzwischen haben die Aufsteiger drei Siege auf ihrem Konto.

Für die Violetten zählt trotzdem nur ein doppelter Punktgewinn. Aber auch das wird nicht so einfach, da derzeit noch nicht klar ist, wer aus dem kleinen Kader am Sonntag zur Verfügung steht. DeSalas laboriert noch an einer Knöchelverletzung, Aygün an Schulterproblemen. Dunlap, der sich in den letzten Spielen zu einer tragenden Figur entwickelte, erlitt in Nördlingen einen Nasenbeinbruch, sodass sein Einsatz fraglich ist.

„Hoffentlich sind die erkrankten Spieler Castek und Hödt wieder einsatzbereit“, sagt Coach Sergej Kiselovs. Sonst würde den Schwaben die Größe unter dem Korb fehlen, um die Chamer Center stoppen zu können.

Ein schwaches Schlussviertel der Schwaben-Basketballer hatte zum Rückrundenauftakt eine enttäuschende 67:74 (38:38)-Niederlage beim Tabellennachbarn TSV Nördlingen zur Folge, wodurch sie nun auf Platz neun abgerutscht sind. Damit haben sie zwei Punkte Rückstand auf Rang vier, den der Lokalrivale TV Augsburg nach dem 96:66-Sieg gegen ESV Ingolstadt-Ringsee belegt.

Dem TVA-Team um das Trainerduo Dirk Sing und Ralf Erhart steht am Sonntag (17.30 Uhr) ebenfalls ein Heimspiel ins Haus. Es empfängt den Tabellenachten TSV 1861 Nördlingen in der TVA-Halle an der Gabelsbergerstraße und peilt den siebten Saisonsieg an. (pm)