Kanuslalom Paddler mit großen Ambitionen

Canadier-Fahrer Florian Breuer bereitet sich auf seine erste Saison in der Erwachsenenklasse vor. Dazu reist er ins Trainingslager nach Australien

Eine spannende Saison im Kanuslalom steht Florian Breuer bevor. Erstmals greift der 21-jährige Augsburger in der Erwachsenenklasse an. In einem dreiwöchigen Trainingslager in Australien will sich der Kanute vom Augsburger Kajak-Verein (AKV) den Feinschliff für die neue Saison holen.

Breuer hofft, seine erfolgreiche Karriere auch abseits der Juniorenklasse fortsetzen zu können: „Ich weiß, dass das Konzert der Großen neue Herausforderungen für mich mit sich bringt, hoffe aber, mich auch hier sehr schnell in der Weltklasse etablieren zu können“, zeigt sich Breuer optimistisch.

In der Juniorenklasse feierte der Kanute mit den Weltmeistertiteln 2014 und 2016 große Erfolge. Mit dem Trainingslager in Australien kehrt Florian Breuer an die Stätte seines größten Erfolgs zurück. Auf der Olympiastrecke von 2000 in Penrith, 50 Kilometer von Sydney entfernt, wurde er 2014 U18-Weltmeister. Auf dem Programm stehen in den nächsten Wochen jeweils zwei Einheiten im Wasser sowie eine Krafteinheit pro Tag. Insgesamt rund 25 Trainingsstunden pro Woche: „Das Trainingslager ist für mich die optimale Gelegenheit, um die perfekten Grundvoraussetzungen für die neue Saison zu schaffen und nun endlich in der Erwachsenenklasse anzugreifen.“

Auch abseits des Trainings startet der Canadierfahrer unter besten Bedingungen: Vor wenigen Wochen beendete er seine fünfjährige Ausbildung bei der Spitzensportfördergruppe der Bayerischen Polizei in Dachau. Zukünftig kann er sich mit Absicherung durch seinen Arbeitgeber noch stärker dem Sport widmen, wird für Training und Wettkämpfe freigestellt. Unterstützung erhält er zudem von neuen und bewährten Sponsoren: „Es freut mich, dass in der Wirtschaft immer stärker erkannt wird, dass Kanuslalom eine faszinierende Sportart ist. Mein Dank gilt den Sponsoren, die mir helfen, den Sport auszuüben.“ (pm)