2017-01-21 00:03:59.0

Eishockey Panther haben den Aufsteiger im Griff

Bremerhaven kommt am Familientag unserer Zeitung ins Curt-Frenzel-Stadion. Bisher steht es 2:1 für den AEV. Größter Pinguins-Sponsor ist die Stadt mit 720000 Euro Von Milan Sako

Auch wenn die Punktrunde noch nicht beendet ist, steht eines fest: Der Aufsteiger Bremerhaven hat sich auf Anhieb in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) etabliert. Die Fischtown Pinguins, die gestern Abend beim Deutschen Meister München überraschend mit 3:1 triumphierten, haben glänzende Play-off-Chancen (mindestens Platz zehn). Am Sonntag empfangen die Augsburger Panther, die gestern mit 4:5 in Krefeld unterlagen (siehe Spielbericht auf Seite 25) die Mannschaft von der Nordseeküste.

Das Team von Trainer Thomas Popiesch schlägt sich hervorragend, was nicht selbstverständlich ist, wie das Beispiel Schwenningen zeigt. Den Wild Wings gelang seit der DEL-Rückkehr im Jahr 2013 keine Play-off-Teilnahme. Sie schlossen die Spielzeiten zwei Mal als Tabellenletzter und einmal als Vorletzter ab.

Bremerhaven dagegen kann sich gut behaupten, was auch daran liegt, dass der Kader mit 16 Neuzugängen radikal umgebaut worden ist. Das Team begeistert die Fans. „Eishockey ist in Bremerhaven im Augenblick die Sportart Nummer eins“, sagt Augsburgs Co-Trainer Tray Tuomie, dessen Familie weiterhin in der rund 115000 Einwohner zählenden Stadt wohnt. Mit einem Schnitt von 4419 Besuchern rangieren die Pinguins in der DEL-Zuschauertabelle als Neunter nur einen Rang hinter den Panthern (4787). Im Gegensatz zu den AEV-Profis kann der Aufsteiger auf einen ganz besonderen Werbepartner bauen. Die Stadt Bremerhaven ist mit einem Zuschuss in Höhe von 720000 Euro der größte Einzelsponsor des DEL-Neulings. Seit der Pleite des Klubs im Jahr 2002 greift die Kommune dem Eishockey-Klub finanziell unter die Arme und verbucht es als Spitzensportförderung und Marketing für den Standort Bremerhaven. Allerdings stehen dem jährliche Ausgaben des DEL-Klubs für Stadionmiete in Höhe von rund 500000 Euro gegenüber. In den Saisonduellen führt die Mannschaft von Trainer Mike Stewart mit 2:1. Der Austro-Kanadier war im Sommer 2015 vom damaligen Zweitligisten zu den Panthern gewechselt. Das erste Heimspiel gewann der AEV 4:1. In Bremerhaven siegten die Augsburger 5:3 und unterlagen am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 2:4. Das vierte Duell ist zugleich der Familientag der Augsburger Allgemeinen im Curt-Frenzel-Stadion. Spielbeginn am Sonntag ist um 14 Uhr. Mit Gutscheinen, die zuletzt in der Mittwoch-Ausgabe unserer Zeitung abgedruckt waren, können die Fans verbilligte Kombitickets für Erwachsene und Kinder erwerben. Im Familienblock der Augsburger Allgemeinen erwartet die Besucher zudem eine Überraschung. Die Zeitungsente Paula Print ist zusammen mit dem Panther-Maskottchen Datschi vor Ort.