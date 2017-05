2017-05-03 00:03:46.0

Tischtennis Pech im letzten Spiel

Oberligist Post SV verpasst im Derby gegen Langweid knapp ein Remis

Die Tischtennis-Frauen des Post SV mussten, wie schon in der gesamten Rückrunde der Oberliga, zum Saisonfinale ohne ihre Nummer zwei, Sabine Richter, antreten. Trotzdem kam die 5:8-Niederlage im Lokalderby gegen den Tabellenzweiten TTC Langweid II äußerst unglücklich zustande. „Wir waren nah dran, zumindest ein Remis zu schaffen, doch leider war uns das Glück heute nicht hold“, bedauerte Mannschaftsführerin Sabine Mayr den extrem knappen Ausgang.

In der Tat, fünf Spiele wurden in den Entscheidungssätzen um zwei Bälle entschieden – vier Mal waren die Augsburger davon betroffen und gingen als Verlierer vom Tisch. Losging es bereits im zweiten Doppel, als Takacs/Gmoser ihren Gegnern mit 10:12 unterlagen.

In der fünften Partie verlor die 13-jährige Marie Gmoser gegen Cennet Durgun 9:11; allerdings gewann Lili Takacs anschließend gegen Marina Heinrich mit dem selben Resultat. Pech hatten die Post-Frauen erneut in der Schlussphase: Lili Takacs und Sabine Mayr zogen ebenfalls im vorletzten und vorvorletzten Match, als es ums 7:7-Unentschieden ging, jeweils mit 10:12 den Kürzeren. So war nur ein Doppel, Lili Takacs zweimal, Sabine Mayr und Marie Gmoser je einmal, erfolgreich.

Im Endklassement belegten die Augsburger mit 13:19 Punkten den siebten Tabellenrang. (PS)