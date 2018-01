2018-01-25 00:06:07.0

Pflicht erledigt, Kür misslungen

Faustballer verpassen Überraschung

„Pflicht erledigt, Kür verpasst“, so lautet das Fazit der Faustballer des TV Augsburg. Sowohl Bundesligist TVA I als auch Bayernligist TVA II holten zwar die eingeplanten Punkte gegen Vaihingen und München, mussten aber beide in ihren Spitzenspielen den jeweiligen Tabellenführern den Vortritt lassen.

Nach seinem Sieg gegen Vahingen kam das TVA-Team auch zu einem vielversprechenden Auftakt gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter TV Waldrennach, den man zu Beginn mit 11:3 demontierte. Satz zwei ging mit 10:12 unglücklich an die Gäste, Satz drei aber wieder an den TVA (11:8). Weil die Gegner aber erneut zuschlugen (8:11) und die Augsburger auch im Entscheidungssatz an ihrer mangelhaften Chancenverwertung (6:11) scheiterten, ging die Partie doch noch mit 2:3 verloren. Damit hat der TVA zwar den dritten Platz in der Tabelle sicher, muss aber die letzte theoretische Chance auf die Bundesliga-Aufstiegsrunde vor dem abschließenden Heimspieltag am Samstag, 15 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle, abhaken.

TVA I David und Felix Färber, Häcker, Michael und Christian Schäfer, Schulz.

Einem 3:0-Sieg (11:3/11:4/11:4) gegen den SV Allianz München folgte gegen den ASV Veitsbronn eine ebenso deutliche 0:3-Schlappe (5:11/6:11 /2:11). (dpw)

TVA II Dehnert, Häcker, Kull, Lutzenberger, Pschorr, Schön, Sellmann