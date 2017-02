2017-02-09 00:03:20.0

Play-offs gehen los

Schwaben-Cup startet mit K.-o.-Modus

Die letzten Vorrundenspiele im Eishockey-Schwabencup sind absolviert. Spitzenreiter ERC Daltons besiegte die Icemans mit 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Björn Schrettle (2) und Maximilian Volkmann waren die ERC-Torschützen. Daniel Kössele traf für die Icemans. Ebenfalls mit 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) siegten die Ice Bulls gegen die Gremlins. Max Offenberg, Sascha Feelenberg und Christian Rücker trafen für die Ice Bulls, Sebastian Fuchs für die Gremlins. Nun geht es in die Play-offs.

Im Halbfinale treffen die ERC Daltons um Kapitän Zeljko Rajic auf Titelverteidiger EC Hornissen. Gespielt wird am Mittwoch, 15. Februar, im Curt-Frenzel-Stadion (21.15 Uhr), am 22. Februar ebenfalls im Curt-Frenzel-Stadion sowie am 27. Februar und 1. März in Burgau. Das zweite Play-off-Halbfinale bestreiten die Nachteulen um Topscorer Stefan Gläsel gegen die Ice Bulls am Samstag, 11. Februar, im Eisstadion Haunstetten (7 Uhr) und am 14. Februar im Curt-Frenzel-Stadion (21.15 Uhr). In der Platzierungsrunde spielen die Cracks gegen die Gremlins am Samstag, 11. Februar, in Burgau (18 Uhr) und die Egenburg Wikinger gegen die Icemans im Eisstadion Haunstetten (21.30 Uhr).

Den Pokalwettbewerb gewann Egenburg mit einem 3:2 1:2, 1:0, 1:0 gegen die EC Hornissen. Für die Hornissen trafen Martin Diesenbacher und Victor Zatloukal. (AZ)