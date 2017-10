2017-10-05 00:03:37.0

Podiumsplatz für Wollenberg

Starkes Crossrennen in Tschechien

Überzeugende Premiere für Tim Wollenberg: Der U19-Fahrer vom Stevens Racing Team ist bei seinem ersten Crossrennen der Saison im tschechischen Slany auf das Podium gefahren. Das Ergebnis ist umso wertvoller, da es sich um ein UCI-C1-Rennen mit starker internationaler Konkurrenz handelte, die um Weltranglistenpunkte kämpfte.

Da der Stadtberger vom E-Racer-Team Augsburg am tschechischen Nationalfeiertag erstmals am Toi Toi Cup teilnahm, musste er im Feld von 43 Fahrern ganz hinten starten. Mitte des Rennens, als der spätere Sieger den entscheidenden Angriff setzte, war er ungünstig platziert, um direkt zu folgen. Als Teil der Verfolgergruppe fuhr Tim Wollenberg weiter mit um das Podium, als in der letzten Runde ein weiterer Fahrer ausriss. Diesen hätte er im Zielsprint fast noch abgefangen. Am Ende blieb damit der dritte Platz. (pm)