2017-01-27 00:04:19.0

Post SV überzeugt

Nach Erfolg wartet Bayernliga-Spitzenreiter

Georg Gangl von der DJK Altdorf ist einer der Spitzenspieler der Tischtennis-Bayernliga Süd. 15 Mal verließ er siegreich die Platte, nur dreimal unterlag er. Nach seiner Partie gegen Augsburgs Soma Fekete zog er dennoch ein ernüchterndes Fazit. „So deutlich habe ich schon lange nicht mehr verloren“, sagte Gangl. Fekete, Ungar in Diensten des Post SV, erwischte einen Glanztag beim 9:4 seines Teams, er „schneiderte“ seinen Gegner in vier Sätzen dreimal.

Aber das war nicht alles, denn dem gesamten Post-Team gelang gegen die Niederbayern ein guter Start in die Rückrunde. „Wir haben das 8:8-Unentschieden aus der Vorrunde getilgt“, sagte Thomas Wittl zufrieden. Der Kapitän verzichtete auf einen Einsatz, weil er gerade ein Juristen-Seminar in Köln absol-viert. Neben Fekete gewann der Neuzugang aus dem Norden, Thorsten Spitznagel, mit viel Einsatzwillen zweimal. Spitznagel wollte wegen Trainingsrückstand gar nicht spielen. „Zum Glück hat er es sich anders überlegt“, sagt Wittl. Nach zehn Spieltagen steht der Post SV auf Tabellenplatz drei (16:4 Punkte), am Sonntag gastiert er bei Spitzenreiter TuS Fürstenfeldbruck (14 Uhr).

ANZEIGE

Schon in der Vorwoche verloren die Post-Frauen ihren Oberliga-Auftakt gegen Spitzenreiter SC Fürstenfeldbruck II ohne die erkrankte Sabine Richter hoch mit 1:8. Den Ehrenpunkt besorgte die Spitzenspielerin Lili Takacs. (PS)