2017-10-06 00:06:42.0

Tischtennis Postler in Topform

Alle Teams starten erfolgreich

Erfolgreich sind die Tischtennis-Teams des Post SV Augsburg in die neue Saison gestartet. In der Männer-Bezirksliga übernahm der Post SV II mit dem 9:2 gegen den SV Unterknöringen gleich die Tabellenspitze.

In den Doppeln kamen Tobias Vogelsang/Reinhold Berger (3:2 Sätze) und Eugen Heinze/Axel Dittrich (3:0) zu Siegen. Routinier Dieter Voigt/Steffen Arnecke (2:3) unterlagen knapp. In den Einzeln setzten sich Voigt (3:2, 3:2) und Vogelsang (3:2, 3:0) jeweils zweimal erfolgreich durch. Den Gesamtsieg sicherten Berger (3:1), Dittrich (3:0) und Arnecke (3:2) mit ihren Erfolgen.

Die Männer des Post SV III setzten sich nach dem Aufstieg in der 2. Bezirksliga Nord mit 9:5 gegen den TV 1862 Dillingen durch. Gerhard Vaclahovsky/Günter Mayr (3:1) und Rainer Gerstmeyr/Ulf Kiesewetter (3:0) erkämpften Siege in den Doppeln. Tobias Wille (3:2, 3:1) und Ulf Kiesewetter (3:2, 3:1) steuerten jeweils zwei Siege in den Einzeln zum Gesamterfolg bei. Erfolgreich waren auch Vaclahovsky (3:1), Gerstmeyr (3:1) und Mayr (3:1). Am Freitag (20 Uhr) gastieren die Augsburger beim SC Siegertshofen II.

Nach dem 5:8 zum Auftakt bei der SG Dösingen gewannen die Frauen des Post SV Augsburg II in der Bezirksliga mit 8:4 gegen den TTSC Warmisried. Cornelia Miller/Renate Gerstmeyr setzten sich im Doppel mit 3:1 Sätzen durch.

In den Einzeln gewann Cornelia Miller alle drei Spiele mit jeweils 3:0 Sätzen. Elke Brandl (3:2, 3:0), Sandra Christ (3:1) und Gerstmeyr (3:0) machten den ersten Saisonerfolg perfekt. Am Samstag (15 Uhr) treten die Augsburgerinnen beim TTC Hasberg an. (AZ)