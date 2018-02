2018-02-27 00:05:50.0

Premiere für den AEV

Erster Sieg in der DNL gegen Mannheim

In der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL) hat der Augsburger EV dem Tabellenführer und Meisterschaftsfavoriten Jungadler Mannheim eine der ganz seltenen Niederlagen beigebracht. Augsburg siegte am Samstag unerwartet 5:4 (1:2, 1:0, 3:3, 0:1) nach Verlängerung, 40 Ligapartien zuvor hatte Mannheim erst einmal verloren. Tags darauf verlor das Team von Trainer Michael Bakos allerdings klar mit 2:12 (2:1, 4:0, 6:0). Augsburg festigte zwei Spieltage vor Schluss den sechsten Platz in der Hauptrunde, wird die Play-offs aber verpassen. Stattdessen kämpft das Bakos-Team in den kommenden Wochen darum, in der künftigen ersten Liga (Division 1) mitzuspielen.

In Mannheim ging der AEV nach zwei Treffern von Adam Szuecz mit einer Führung in die erste Pause. Auch im weiteren Verlauf der Partie hielt das Team mit, nach dem erstmaligen Rückstand von 2:3 glich Thomas Grigore aus. Durch zwei Powerplaytreffer von Marco Sternheimer und Adam Szuecz lag der AEV sogar bis 13 Sekunden vor Schluss in Front, ehe Mannheim zum Ausgleich kam. In der Verlängerung sicherte Lukas Traub den Premieren-Sieg einer Augsburger DNL-Mannschaft gehe Mannheim. Tags darauf war der Akku allerdings leer. Knapp zwei Drittel hielt der AEV dagegen, ehe der Gastgeber durch zahlreiche Nachlässigkeiten in der Augsburger Defensive davonzog. Für den AEV trafen Adam Szuecz und Donat Peter. (AZ)