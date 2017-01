2017-01-30 00:04:54.0

Einzelkritik Raúl Bobadilla war kaum zu halten

Bestnoten für den Stürmer und Halil Altintop. Das Duo überraschte die VfL-Abwehr immer wieder Von Christian Otto

Sein Ärger darüber, dass Mario Gomez die Wolfsburger aus einer Abseitsposition in Führung gebracht hatte, hielt sich in Grenzen. Hitz hatte sich dabei entschieden, auf der Torlinie zu bleiben und fand das auch hinterher richtig. Insgesamt überzeugte der Schlussmann gegen seinen ehemaligen Verein mit gutem Stellungsspiel und sehenswerten Reflexen. Note: 3

Erstes Bundesligaspiel und gleich eine Torvorlage – besser kann man sich als Reservist nicht einfügen. Der Rechtsverteidiger verblüffte immer wieder mit seinen mutigen Vorstößen, bei denen er sein hohes Tempo auszuspielen wusste. Genau in diesem Stil hat er die Vorlage zum Siegtreffer von Kohr gegeben. Note: 3

ANZEIGE

War in der Augsburger Hintermannschaft nicht gerade der sicherste Verteidiger. Vor allem beim Wolfsburger Führungstor machte Hinteregger einen eher unglücklichen Eindruck. Im Duell mit Gomez nicht hochzuspringen, sondern sich zu ducken, ist selten eine gute Idee. Mit zunehmender Spieldauer gewannen Hinteregger und seine Mitstreiter an Sicherheit. Note: 4

Verdiente sich in der Augsburger Hintermannschaft die Bestnote. Vor allem im Duell mit Gomez, auf den die Wolfsburger immer wieder lange Bälle schlagen, machte Gouweleeuw einen sicheren Eindruck. Sein gutes Stellungsspiel und sein resolutes Eingreifen gegen Gomez waren der Grundstock dafür, dass die Augsburger auch die Wolfsburger Schlussoffensive ohne Gegentreffer überstehen konnten. Note: 2,5

Sah schon 9. Minute die Gelbe Karte. Mit zunehmender Spieldauer aber zeigte Max, mit wie viel Einsatzwillen und Lust auf Zweikämpfe er in die Partie gegangen war. Im Duell mit dem Wolfsburger Flügelspieler Vieirinha konnte sich Max immer wieder behaupten und hinterließ einen sehr stabilen Eindruck. Note: 4

Sein Auftritt in Wolfsburg darf als unglücklich bezeichnet werden. Mit einer Mischung aus missglückter Rückgabe und verlorenem Zweikampf hatte sich Moravek (er spielte für den an der Achillessehne verletzten Daniel Baier) in der 38. Minute einen groben Fehler geleistet. Diese Unachtsamkeit ermöglichte dem Wolfsburger Paul-Georges Ntep eine Großchance. Wenige Sekunden später foulte er Ntep im Strafraum ohne Folgen für das Team, aber für sich. Er musste mit Verdacht auf Muskelfaserriss ausgewechselt werden. Moravek fällt wohl mehrere Wochen aus. Note: 4

Es ist immer wieder erstaunlich, wie wendig der Süd-Koreaner in der Offensive ist. An den entscheidenden Spielsituationen war Koo aber nicht beteiligt. Trotzdem darf ihm eine solide Leistung bestätigt werden. Note: 3,5

Spielte unauffällig, wusste aber in der Mehrheit der Zweikämpfe zu überzeugen. Seine Beiträge zu einem kontrollierten Spielaufbau hielten sich in Grenzen. Er kam selbst in Bedrängnis mit wenig Fehlpässen aus. Note: 3,5

Seine Leistung lässt sich nur schwer beurteilen, da er nur in wenig knifflige oder nennenswerte Szenen involviert war. Ji war der mit Abstand unauffälligste Augsburger Spieler, machte allerdings auch wenig Fehler. Note: 4,5

Nicht nur wegen seines kuriosen Kopfballtors zum zwischenzeitlichen 1:1 – er war der überragende Spieler im Augsburger Team. Immer angriffslustig, immer einsatzfreudig: Altintop überzeugte als der Mann beim FCA, der mit seiner Art alle mitriss. Altintop machte mit seinem Spielwitz im Duell mit den Wolfsburgern den Unterschied aus. Der dreifache Familienvater setzte seine Teamkollegen immer wieder gekonnt in Szene. Es war wenig überraschend, dass er auch den Siegtreffer mit einem Pass in die Tiefe eingeleitet hatte. Note: 1

Sein Einsatz von Beginn an hatte sich gelohnt. Denn an der Seite von Altintop hatte Bobadilla ein Sturmduo gebildet, das ständig Torgefahr ausstrahlte. Während auf der Gegenseite das Wolfsburger Offensivspiel einzig und allein auf Gomez zugeschnitten war, sorgten Bobadilla und Altintop im Wechsel immer wieder für Überraschungsmomente. Note: 2

Profitierte von Moraveks Verletzungspech. Kohr benötigte nach seiner plötzlichen Einwechslung ein wenig Anlaufzeit, wurde dann aber immer stärker. Dass ihm in der 69. Minute der Siegtreffer gelang, war eine Belohnung für einen insgesamt couragierten Auftritt Note: 3

kam in der 62. Minute für Takashi Usami. Teigl zeigte großen Einsatz und hätte das Spiel in der 86. Minute entscheiden können. Aber er vergab unkonzentriert.

Ersetzte in der 88. Minute Raúl Bobadilla. Half mit, den Sieg über die Zeit zu retten.

Es werden nur Spieler benotet, die mehr als 30 Minuten im Einsatz waren