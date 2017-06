2017-06-08 00:05:30.0

Rölle spielte mit Khedira

Schwaben-Trainer kennt FCA-Neuzugang

„Rani Khedira war schon in der Jugend immer einer, der Verantwortung übernommen hat. Ich habe zwei Jahre mit ihm bei den C-Junioren des VfB zusammengespielt, da war er immer Kapitän“, erzählt Markus Rölle. Der 23-jährige Trainer des Kreisklassen-Aufsteigers TSV Schwaben II ist genauso alt wie der erste Neuzugang des FC Augsburg.

Der defensive Mittelfeldspieler unterschrieb gestern einen Vier-Jahres-Vertrag beim FCA. Rölle traut es seinem ehemaligen Mitspieler auch durchaus zu, eine Führungsrolle in Augsburg zu übernehmen, „wenn man beim FCA auf solche jungen Spieler baut". Rani Khedira spielte schon damals im defensiven Mittelfeld, Rölle als linker Verteidiger. Für ihn war er einer der „nettesten Teamkollegen. Er war überhaupt nicht überheblich und total bodenständig." Heute hat er zu Khedira keinen Kontakt mehr. Rölle wechselte nach den C-Junioren in die Jugendabteilung des FCA. Nach mehreren schweren Verletzungen machte er mit dem Leistungssport Fußball Schluss. Er studiert an der Fachoberschule Betriebswirtschaft. (ötz)