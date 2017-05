2017-05-12 00:04:25.0

Fußball Schiedsrichter auf neuen Wegen

Die Gruppe Augsburg ist Vorreiter bei der Online-Ausbildungsform

Die Schiedsrichter-Vereinigung Augsburg geht bei der Ausbildung von Neulingen neue Wege. Wurden die 17 Fußballregeln bislang bei theoretischen Schulungen von Angesicht zu Angesicht „durchgepaukt“, halten beim Kurs 2017 digitale Lehr- und Lernmethoden Einzug. Die Anwärter erhalten vorab Vorträge über Regeln und Regelteste über eine Online-Lernplattform zum Selbststudium. Marietta Menner vom Lehrteam der Augsburger Gruppe erläutert die Vorteile: „Die Teilnehmer des Neulingskurses haben so mehr Zeit, sich intensiv mit den Regeln zu beschäftigen und müssen nicht an einem Wochenende alles im Schnelldurchlauf lernen.“ Auf diese Weise könnten die Anwärter sich besser auf die Prüfung und damit auch umfassender auf ihre ersten Spielleitungen vorbereiten, so Menner.

Die Methode, die in diesem Sommer zum ersten Mal angewendet wird, nennt sich „Blended-Learning-Kurs“. „Wir sind die erste Gruppe in Schwaben und eine der wenigen in Bayern, die dies so macht“, stellt Obmann Thomas Färber fest. Färber erhofft sich auch im Hinblick auf die Diskussion um die Nichtbesetzung von B-Klassen im Herrenbereich im Raum Augsburg (wir berichteten) viele Bewerber und neue Kräfte.

ANZEIGE

Der Neulingskurs beginnt mit einem Infoabend am Montag, 22. Mai, beim FC Hochzoll (Am Eiskanal 20, 86161 Augsburg) um 19.30 Uhr. An diesem Termin informieren die Verantwortlichen Interessenten, gegebenenfalls auch deren Eltern, über das Vorgehen und die zu erledigenden Formalitäten. Am Montag, 29. Mai, erhalten die Anwärter/-innen – sie müssen mindestens 14 Jahre alt sein – dann beim FC Hochzoll (19 bis 21 Uhr) ihre Online-Kennung für die Lernplattform, über die der Neulingskurs abgewickelt wird. „Ab dann bekommen die angehenden Neulinge von uns Regeln zum Selbststudium zur Verfügung gestellt und müssen auch einen Regeltest machen, damit wir sehen, ob sie sich mit den Regeln beschäftigt haben“, erläutert Marietta Menner. Vom 7. bis 9. Juli 2017 findet der Neulingskurs mit Praxisteil und Prüfung statt. An diesen drei Tagen müssen die angehenden Fußball-Schiris allerdings im Sportheim des FC Hochzoll anwesend sein. (alk)

und Anmeldungen bei Marietta Menner vom Lehrteam der Schiedsrichter-Vereinigung Augsburg, Telefon-Nr. 0151-12334579, E-Mail: lehrwarte@srg-augsburg.de.