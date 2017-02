2017-02-14 00:03:58.0

Schießt das 50000. Tor der FCA?

Bundesliga fehlt noch ein Treffer

Das Warten auf den 50000. Treffer in der Historie der Fußball-Bundesliga geht weiter. Beim 2:1-Sieg des SC Freiburg über den 1. FC Köln erzielte der Freiburger Maximilian Philipp in der 77. Minute zwar Tor Nummer 49999 – das Jubiläum wird aber erst kommendes Wochenende gefeiert. Dies besagen die offiziellen historischen Spieldaten der Deutschen Fußball Liga (DFL).

Die besten Chancen für den Eintrag ins Geschichtsbuch haben dabei die Profis des FC Augsburg und jene von Bayer Leverkusen. Am Freitag (20.30 Uhr, WWK-Arena) treffen sie zum Auftakt des 21. Spieltags aufeinander. Am 20. Spieltag fielen 22 Treffer – einer zu wenig für die besondere Marke.

FCA-Torhüter Marwin Hitz wird alles daransetzen, dass einer seiner Mitspieler das Rekordtor erzielen wird und er wie in Leverkusen zu null spielen wird. In der Vorrunde zeigte der Schweizer beim 0:0 eine überragende Leistung. Der 29-Jährige stand gestern nicht auf dem Trainingsplatz, sondern absolvierte nach seinem Zusammenprall mit dem Mainzer Jhon Cordoba eine individuelle Einheit in der WWK-Arena. Heute soll Hitz wieder mit der Mannschaft trainieren.

Übrigens: Den ersten Treffer der Bundesliga-Geschichte erzielte am 24. August 1963 Timo Konietzka. Er traf am ersten Spieltag der Bundesliga bereits in der ersten Minute zum 1:0 für Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Am Ende verlor der BVB dennoch mit 2:3. Der Name Konietzka ist untrennbar mit der Bundesliga verbunden, der Schütze des 50000. Tores wird es sicherlich auch sein. Vielleicht ist es ja ein FCA-Spieler. Das letzte Tor in der WWK-Arena erzielte Raúl Bobadilla beim 3:2-Sieg gegen Werder Bremen in der Nachspielzeit. Der Stürmer ist überhaupt ein Spezialist für besondere Tore. So erzielte er am 9. Mai 2015 den 1:0-Siegtreffer beim FC Bayern, es war der erste Sieg in München gegen den FCB überhaupt. Sieben Monate später markierte Bobadilla das 3:1 in der Europa League bei Partizan Belgrad und ebnete dem FCA damit den Weg in die K.-o-Phase, in der man dann auf Liverpool traf. (ötz, AZ)