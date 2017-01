2017-01-17 00:04:06.0

Schnitzlein trifft in letzter Sekunde

Haunstetten gewinnt knapp mit 30:29

Die Bayernliga-Handballer des TSV Haunstetten starten mit einem wichtigen 30:29 (12:14) Heimerfolg in das Kalenderjahr 2017. Die Entscheidung im Kraftakt gegen den TV Erlangen-Bruck fällt erst in letzter Sekunde.

Das erste Heimspiel des noch jungen Jahres war an Spannung kaum zu überbieten. Dass Haunstetten sich dann am Ende für den großen Aufwand auch noch selbst belohnte, begeisterte nicht nur die Fans, sondern sorgte auch für ein tiefes Durchatmen beim Trainer Michael Rothfischer: „Das war heute definitiv nichts für schwache Nerven. Ich glaube, ich bin allein während der letzten fünf Minuten um ein paar Jahre gealtert.“

ANZEIGE

Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel auf ausgeglichenem Niveau, in dem sich keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen konnte. Doch dann begann der Krimi, der beim Stande von 28:28 fünf Minuten vor dem Ende wieder völlig offen war. Haunstetten ging in der 59. Minute wieder in Führung, doch der Gast glich postwendend aus. Trainer Rothfischer nahm seine Auszeit, um den letzten Spielzug anzusagen. Keiner in der Halle saß noch auf seinem Platz, als das Spiel wieder angepfiffen wurde. Haunstetten hatte den Ball und somit den letzten Versuch, das Spiel für sich zu entscheiden. Und das taten sie: Max Schnitzlein – Haunstettens Bester an diesem Abend – übernahm die Verantwortung und verwandelte zwei Sekunden vor dem Ende zum viel umjubelten Heimsieg. (AZ)

TSV Fischer, Rothfischer (Tor); Schnitzlein (7); M.Horner, Tischinger (je 5); A.Horner (4); Albrecht (4/2); Schaudt (3/2); Wiesner, Smotzek (je 1); Elsinger, Müller, Manz, Link