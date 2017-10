2017-10-04 00:02:32.0

Schwaben neben der Spur

Bayernligist verliert zu Hause mit 1:2

Der Fußball-Bayernligist TSV Schwaben Augsburg befindet sich derzeit etwas neben der Spur. Nach der 0:1-Niederlage am Wochenende bei der DJK Vilzing unterlag die Mannschaft von Trainer Sören Dreßler auch am gestrigen Dienstag zu Hause gegen den SV Kirchanschöring mit 1:2 (0:1).

Die Heimmannschaft fand dabei nur sehr schleppend ins Spiel und in der ersten Hälfte erspielten sich die „Violetten“ lediglich eine Kopfball-Chance für Daniel Framberger kurz vor dem Seitenwechsel. Die Gäste hatten bereits nach zwölf Minuten durch Karayün die Führung erzielt. Schwaben wurde erst in den zweiten 45 Minuten stärker und kam immer wieder zu guten Möglichkeiten. Doch das 0:2 durch Schild (58.) lähmte dann doch die Aktionen. Geldhauser gelang zwar noch das 1:2, als er einen Foulelfmeter noch im Nachschuss verwandelte, doch zu mehr reichte es nicht mehr. „Es war zu wenig Tempo bei uns im Spiel“, kritisierte Schwaben-Coach Sören Dreßler. Dem ehemaligen Profi geht es mittlerweile auf die Nerven, dass sein Team so oft mit 0:1 in Rückstand gerät: „Das kann nicht immer gut gehen, wenn man einem Rückstand hinterherläuft. Das müssen wir abstellen.“ (chw)

TSV Schwaben Antoni; Baier, Gremes, Woltmann, Framberger, Krug (59. Gutia), Schmid, Fiedler (81. Drechsler), Wallner, Feicht (46. Fackler-Stamm), Geldhauser

Tore 0:1 Karayün (12.), 0:2 (58.) 1:2 Geldhauser (71./Foulelfmeter) Zuschauer 170