2018-01-25 00:05:56.0

Schwer erkämpfter Sieg

TSG-Handballerinnen siegen in Meitingen

Eine erwartet schwierige Aufgabe meisterte die Bezirksliga-Vertretung der TSG-Handballerinnen beim TSV Meitingen. Mit 26:22 Toren gewann sie am Ende noch deutlich gegen den nach Minuspunkten nur vier Zähler schlechteren Verfolger.

Nach anfänglichen leichten Vorteilen der TSG II glichen die Gastgeberinnen zum 4:4 aus und drängten auf eine Resultatsverbesserung. Doch das taktische Abwehrkonzept der Lechhauserinnen hielt. Zudem wurden im Angriff die Aktionen jetzt genauer zu Ende gespielt, sodass die TSG-Frauen durch Treffer von Franzi Kubasta einen Drei-Tore-Vorsprung erspielten und bei Halbzeit mit 12:9 in Führung lagen.

Nach Wiederanpfiff hielt Vanja Suhi Meitingen mit erfolgreichen Torwürfen zum 16:12 auf Distanz. Doch dann wurde die TSG-Abwehr zusehends löchriger. Das Heimteam kam Tor um Tor heran und glich nach einer guten Viertelstunde in der zweiten Hälfte zum 18:18-Unentschieden aus. Minutenlang wurde danach um die Vorentscheidung gerungen. Sieben Minuten vor dem Ende lagen die TSGlerinnen knapp mit 21:20 vorne, ehe Lisa Schröder mit drei Klassewürfen das Spiel entschied und für den glücklichen, aber verdienten 26:22-Endstand sorgte.

TSG-Frauen 2 Bader, Regenold; Kiss, Bachmann, Stegmüller, Weber, Koger (1), Füchsle (1), Malizia F. (2/1), Suhi (4), Haffner (4/1), Kubasta F. (5), Schröder A. (9/2)

Am Sonntag, 28. Januar, trifft die „Zweite“ der TSG-Frauen zuhause um 16.20 Uhr mit dem BHC Königsbrunn II auf einen weiteren spielstarken Verfolger. Die TSG-Männer II messen sich bereits um 14.20 Uhr mit dem TSV Neusäß II, dem aktuellen Tabellenführer der Bezirksklasse West. Die erste Männermannschaft der TSG tritt bereits am Samstag um 12 Uhr beim unberechenbaren TSV Schwabmünchen III an.

Das Spitzenspiel der Bezirksoberliga der Frauen findet schon am Samstag, 27. Januar, um 20 Uhr in der Grundschule in Schwabmünchen statt, wenn der Vierte TSG I beim zwei Punkte besseren Tabellenzweiten TSV Schwabmünchen I einläuft. (wiku)