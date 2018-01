2018-01-20 00:04:43.0

Selbstbewusste Aufschläge

Volleyballerinnen reisen nach Fürth

Die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll würden am Sonntag (16 Uhr) gern an ihre Leistungen vom vergangenen Wochenende anknüpfen. Schließlich durften sie da die respektable Ausbeute von vier Punkten aus zwei Spielen bejubeln. Drei Zähler könnten das Team um Trainer Nikolaj Roppel nun nachlegen bei der Auswärtspartie beim Tabellensechsten TV Fürth 1860. Zumal es in der Vorrunde bereits einen 3:1-Erfolg für die Hochzollerinnen gab.

Weil sie seit der Weihnachtspause auch zunehmend wieder zu alter Stärke zurückfinden und zuletzt Tabellenführer Ansbach mit 3:0 schlugen und gegen Planegg einen Punkt sicherten, haben sich die Augsburgerinnen mittlerweile auf Tabellenplatz vier vorgeschoben. Tendenz steigend. Ein Erfolgsgeheimnis dabei ist sicherlich, dass die Hochzollerinnen wieder zurück zu ihren starken Aufschlägen gefunden haben. So gelang es Lisa Schnürer beispielsweise gegen Ansbach, durch eine fehlerlose Angaben-Serie einen 13:20-Rückstand in eine 21:20-Führung umzuwandeln.

Zudem hilft es Roppel und seinen Schützlingen, dass der Kader gesundheitlich gerade ziemlich stabil ist, was dem Coach mehr Flexibilität im Spiel bringt. Zumal sich Außenangreiferin Lynn Drigalski immer besser in die Libero-Rolle hineinfindet, die sie nun verstärkt übernehmen soll. (klan)