2017-09-22 00:05:08.0

Skater sagen leise Servus

TVA spielt letztes Spiel in der Bundesliga

Abschied nehmen heißt es für die in den vergangenen Jahren so erfolgreiche Mannschaft des TV Augsburg am Samstag (18.30 Uhr) von der Skaterhockey-Bundesliga. Das vorerst letzte Punktspiel in der deutschen Elite-Liga wollen die Augsburger gegen die Bissendorfer Panther noch einmal mit einem Erfolg beenden.

Trainer Martin Zentner und die Mannschaft um Kapitän Maximilian Nies wollen den Schwung der beiden vorangegangenen Siege gegen Kassel und in Lüdenscheid mitnehmen. Während Nationaltorhüter Patrick Schenk als Arzt in Ravensburg Dienst tun muss und nicht zur Verfügung steht, werden auch Joe Järvinen, Sebastian Höss und der noch gesperrte Alexander Girsig fehlen. „Als Dankeschön für unsere Fans gibt es am Samstag freien Eintritt. Wobei wir uns auch über eine Spende freuen würden. Sicherlich kommt etwas Wehmut auf, doch unser Ziel ist die schnelle Rückkehr in das Oberhaus“, sagt Zentner. Der würde als Trainer gerne weitermachen. „Das liegt aber beim Verein,“ so der Coach.

Die Begegnung gegen Bissendorf ist auch Abschied und gleichzeitig Neubeginn innerhalb der Abteilung. Jasmin Marker wird nicht mehr als Abteilungsleiterin zur Verfügung stehen. „Wir arbeiten intensiv an der personellen Umstellung, um professioneller arbeiten zu können,“ verrät Maximilian Nies. (AZ)