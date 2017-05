2017-06-01 00:05:37.0

Hindernisparcours So viel Matsch, Dreck und Schlamm wie möglich

Beim Cross-Lauf durch den Lechhauser Enduro-Park kommen die Rat Runners voll auf ihre Kosten

Sie nennen sich Rats Runners (Ratten-Läufer) und lieben es, sich durch Dreck, Schlamm und Matsch zu wühlen. Wie schon 2016 machte die außergewöhnliche Lauf-Serie „Rats-Runners“ auch in diesem Jahr Station in Augsburg. Das Cross-Rennen quer durch den Enduro-Park Lechhausen, der sportlichen Heimat des Motorsportclubs Augsburg (MCA), erfreut sich wachsender Beliebtheit. Mehr als 600 Teilnehmer waren am Start, 100 mehr als 2016. „Es ist super gelaufen. Noch besser als im vergangenen Jahr – es war eine richtige Schinderei“, erzählt MCA-Pressesprecher Jürgen Biedermann schmunzelnd. Zwei Wochen hatten die MCA-Mitglieder gewerkelt, um die Strecke so anstrengend, aber auch so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten.

So mussten die „Hard Boys“, gewissermaßen die Königsklasse der Rats Runners, den zehn Kilometer langen Rundkurs über Stock und Stein gleich zwei Mal absolvieren. Über jede Menge natürlicher und künstlicher Hindernisse wie Baumstämme und Reifen, unter Gittern hindurch, in ein Moorbecken hinein und das Hackschnitzellager der Stadtwerke Augsburg hinauf. Dazu wurde die Strecke auch während des Laufs ausgiebig gewässert.

Schnellster in der Kategorie „Hard Boys“ war mit Benjamin Langer (Dirtrun-Company) ein erfahrener Rats Runner, der in 1:43.51 Stunden das Ziel erreichte. Respekt zollte MCA-Sprecher Biedermann aber auch Sponsor Sebastian Priller von der Brauerei Riegele, der bei den Silver Rats an den Start ging und dort in 1:00.45 unter 70 Startern Platz sechs belegte. „Eine tolle Leistung“, so Bidermann.

Ob es im nächsten Jahr im Enduropark zur dritten Auflage kommt, ist allerdings unklar. „Es ist ein Riesenaufwand für unsere Mitglieder“, so weiß Biedermann noch nicht, ob sich genügend Helfer für eine Wiederholung finden lassen. (klan)