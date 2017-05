2017-05-11 00:06:49.0

Skaterhockey Spitzenspiel in der TVA-Arena

Regionalliga-Team empfängt den Spitzenreiter Pleystein

Das bisher unbesiegte Skaterhockey-Team des Tabellenzweiten TV Augsburg bestreitet in der Regionalliga Süd-Ost am Sonntag (18 Uhr) in der TVA-Arena ein Spitzenspiel. Zu Gast bei den Augsburgern um Spielertrainer Benjamin Becherer, Felix Hirschberger, Florian Späth und Co ist Tabellenführer Pleystein Piranhas.

Die bisher in ihren drei Spielen erfolgreichen Gäste um ihre Topscorer Marcel Waldowsky und Marko Kroschinski werden dem TVA alles abverlangen. Der TVA III wartet in der Landesliga Süd nach dem 5:0 gegen die Dillingen Stingrays weiter auf den ersten Saisonerfolg. Joshua Schulz und Co gastieren am Samstag (17 Uhr) beim ERC Ingolstadt II. Ein Lokalderby bestreitet die Skater Union am Samstag (18 Uhr) bei den Königsbrunn Känguruhs in der Königsbrunner Eishalle. Da haben sich Kapitän Felix Holzapfel, Patrick Spingler, Thomas Pittel und Co. viel vorgenommen.

ANZEIGE

Kein gutes Wochenende hatten die Nachwuchsteams des TV Augsburg. Die Junioren scheiterten im Achtelfinale des deutschen Pokals mit 4:8 (1:1, 2:3, 1:4) an den Düsseldorf Rams. Lukas Sieber und Sebastian Steinhauer (je 2) trafen für die Girsig-Schützlinge.

Einen Tag zuvor gab es beim IHC Atting ein 5:7 (0:2, 3:4, 2:1). Für die Augsburger war es die erste Punktspielniederlage. Torschützen der Augsburger waren Henri Arnold (2), Sebastian Steinhauer, Vincent Fladerer und Felix Vogt. Am Sonntag (15.30 Uhr) erwartet der TVA die Deggendorf Pflanz. Ohne Chance war die TVA-Jugend in Atting beim 1:6 (0:2, 0:1, 1:3). Den Augsburger Ehrentreffer erzielte Yannic Ursprung.

Sonntag trifft der TVA ab 13.45 Uhr auf Deggendorf. Auch die Schüler des TV Augsburg sind wieder im Einsatz. Nach dem 1:13 gegen Deggendorf I folgt am Sonntag (12 Uhr) das Heimspiel gegen Atting. (AZ)