2017-05-20 00:06:20.0

Sprinter in Form

LG-Athleten siegen

Einen tollen Saisoneinstand feierten Augsburger Leichtathleten in Regensburg. Aleksandar Askovic (LG Augsburg) holte sich den Sieg über die 100 Meter in 10,64 Sekunden. Platz zwei erreichte er über die 200 Meter in 21,60 Sekunden. „Ich freue mich sehr über diese Steigerung, die monatelange Arbeit hat sich gelohnt. Ich bin zuversichtlich, dass 2017 mein Jahr werden wird mit dem Höhepunkt der Bayerischen Meisterschaft im Augsburger Rosenaustadion“, so der Student.

Zweimal Fünfter wurdeMarkus Preißinger (Schwabmünchen) über 100 Meter (11,17) und 200 Meter (22,75). Der Hochzoller Stefan Gorol (DJK Friedberg) belegte über die 400 Meter Rang sechs in 49,73 Sekunden. Mit zwei Siegen imponierte Sprinterin Nina Bauch (LGA) bei der U18 Jugend. Sie siegte über 100 Meter in 12,20 Sekunden und über 200 Meter in 25,08. „Darauf kann ich aufbauen. Die Ergebnisse bringen mir Sicherheit und Selbstvertrauen“, so Bauch. (AZ, rwe)