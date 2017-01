2017-01-04 00:03:50.0

Stadtvereine suchen ihren Meister

Vorrunden im Hallenfußball

Spielleiter Andreas Kunerth hat die Vorrunden der Augsburger Hallenfußball-Stadtmeisterschaft festgelegt. Auftakt ist am 15. Januar in der Sporthalle Haunstetten.

Dort sind die DJK Lechhausen, die TSG Augsburg, SV Gold-Blau, DJK Hochzoll, Atdheu, SV Union und der FC Alba vertreten. Ebenfalls in der Sporthalle Haunstetten wird am 21. Januar gespielt. Dort kämpfen Türkspor, TSV Kriegshaber, DJK West, BCA Oberhausen, KSV Trenk, SV Hammerschmiede, FC BIH und FC Haunstetten um den Einzug in das Finalturnier.

Haunstetten ist auch Austragungsort der dritten Vorrunde am 22. Januar. TSV Haunstetten, Schwaben Augsburg, FC Öz Akdeniz, TSG Hochzoll, Türk JKV, FSV Inningen und DJK Göggingen kämpfen um den Sieg.

Etliche Teams verzichten auf Teilnahme

Die Endrunde wird in der Anton-Bezler-Halle vom TSV Göggingen ausgerichtet, der ebenso wie Titelverteidiger TG Viktoria für die Finalrunde gesetzt ist. Dazu kommen die jeweiligen ersten beiden Teams jeder Vorrunde. Etliche Augsburger Vereine verzichten allerdings auf die Teilnahme an der Hallen-Stadtmeisterschaft – wohl aus personellen oder terminlichen Gründen. Dazu gehören die SpVgg Bärenkeller, der TSV Pfersee, ESV, TSV Firnhaberau, Suryoye, Mesopotamien SV, SV Bergheim, FC Hochzoll, Polizei SV, Post SV und der FC Hellas. (AZ)