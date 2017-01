2017-01-24 00:05:21.0

Starke Abwehr

Handballer gewinnen in Niederraunau 27:20

Durch eine starke erste Hälfte sicherte sich der Handball-Bayernligist TSV Haunstetten einen 27:20 (15:7)-Sieg im schwäbischen Derby beim TSV Niederraunau.

Ein ums andere Mal zwang man den Gastgeber bei drohendem Zeitspiel zu schlechten Würfen, die meist leichte Beute für den an diesem Abend starken Alex Rothfischer im Tor waren. Das Ergebnis der guten Abwehrarbeit Haunstettens war, dass Niederaunau sich mit sieben erzielten Toren im ersten Durchgang zufriedengeben mussten.

Wie schon so oft in dieser Saison, wenn Haunstetten die erste Halbzeit dominierte, leistete man sich zu Beginn des zweiten Durchgangs eine Schwächephase. So auch in Niederraunau, als dem Gastgeber drei Treffer in Folge gelangen. Doch Haunstetten fing sich wieder und setzte sich bis zur 40. Minute auf 20:11 ab. Besonders erfreulich war der Auftritt vom jungen Moritz Müller, der sich nicht nur durch drei Tore in die Torschützenliste eintragen konnte, sondern auch auf der vorgezogenen Abwehrposition für die nötige Unruhe beim Gegner sorgte. Das Spiel plätscherte in den letzten Minuten noch so vor sich hin und Niederraunau konnte noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben, ehe beim Stand von 27:20 aus Sicht Haunstettens der Schlusspfiff ertönte. „Ich denke, wir haben heute speziell defensiv in der ersten Halbzeit die Forderungen des Trainerteams gut umgesetzt,“ äußerte sich Geburtstagskind Hannes Wiesner zufrieden. Mit diesem Sieg endet für den TSV Haunstetten eine Hinrunde mit Höhen aber auch Tiefen. Mit 12:14 Punkten hat die Mannschaft die eigenen Erwartungen an sich nicht ganz umsetzen können. (bsz)

TSV Haunstetten Rothfischer, Fischer (Tor); M. Horner (6); Smotzek (4); Müller, Tischinger, Schnitzlein (je 3); A. Horner, Schaudt (je 3/1); Elsinger, Kurtenbach (je 1); Wiesner, Link