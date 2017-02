2017-02-23 00:04:28.0

Testspiele Stolperfallen

Fußball-Teams tun sich schwer

Testspiel-Niederlagen mussten die Kreisligisten DJK Lechhausen und SV Hammerschmiede hinnehmen. Lechhausens Trainer Horst Fackelmann konnte beim 1:3 (1:1) gegen den Bezirksligisten FC Ehekirchen nur bis zur Halbzeit mithalten. Tobias Huber hatte Lechhausen sogar in Führung (13.) gebracht. Nach der Halbzeit konnte das ersatzgeschwächte Team, bei dem sogar der sportliche Leiter Marek Zawaszki eingewechselt wurde, nicht mehr mithalten. Am Samstag (19 Uhr) folgt auf Kunstrasen in Gersthofen die Begegnung gegen den FC Affing.

Böse unter die Räder kam der SV Hammerschmiede, der auf dem Kunstrasenplatz des TSV Firnhaberau dem Bezirksligisten TSV Haunstetten mit 0:5 unterlag. Nach dem Mittwochspiel beim TSV Rehling bestreitet das Team von Trainer Luichtl am Sonntag (17.15 Uhr) in der Firnhaberau ein weiteres Testspiel gegen den FC Stätzling II.

Kreisklassist TSV Firnhaberau musste zum Auftakt der Testserie ein 1:4 (0:3) gegen Gold-Blau hinnehmen. Trainer Jürgen Höfner nutzte die Gelegenheit, um seine Startformation komplett auszuwechseln. Den Ehrentreffer für Firnhaberau erzielte Denis Yelmen. Am Samstag (14.30 Uhr) erwartet man den SSV Alsmoos-Petersdorf. Eine Niederlage gab es auch für den Kreisklassisten FC Öz Akdeniz mit dem 2:6 (0:2) gegen den TSV Friedberg. Für die Schützlinge von Trainer Gürlek Baykul trafen Omar Naif und Diego Ferreira. Am Samstag (12.30 Uhr) wird bei der DJK Göggingen gespielt. Sonntag (11 Uhr) trifft Öz Akdeniz in Gersthofen auf den TSV Täfertingen.

Die DJK Lechhausen II unterlag Suryoye mit 1:2. Den Ehrentreffer erzielte Andreas Supplie. (AZ)

Die nächsten Spiele

Samstag DJK Lechhausen II – FC Alba Sonntag (14.30 Uhr) TSV Firnhaberau II – DJK Hochzoll