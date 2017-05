2017-05-02 00:07:32.0

TG Viktoria wird kalt erwischt

1:6 gegen den TSV Babenhausen

Nun hat es die TG Viktoria Augsburg aber mal richtig erwischt: Mit 1:6 kam das Team vor heimischem Publikum gegen den Tabellenzweiten TSV Babenhausen unter die Räder und ist damit auf Platz sieben abgerutscht.

Für die Gäste hätte die Partie gegen den Aufsteiger nicht besser beginnen können. Gleich in der dritten Minute erzielte der Babenhausener Manuel Hust das erste seiner insgesamt drei Tore. Dann legte Babenhausen in schöner Regelmäßigkeit nach. Alle Tore fielen aus dem Spiel heraus, weil die Augsburger Defensive den Gästen viel zu viel Raum ließ. Nach einer schlecht geklärten Flanke gelang Mark Bukovec der Ehrentreffer zum 1:4 für Viktoria. „Bei uns geht das Verletzungspech um. Ich musste zehn Spieler ersetzen. Dennoch waren wir in der ersten Hälfte gar nicht so schlecht. Aber nach dem Wechsel war irgendwann die Luft raus und dann ging es den Bach runter“, so Viktoria-Trainer Andreas Wessig.

TG Viktoria Augsburg Baumeister, M. Jenik, Bertele, C. Jenik, Villani (83. Helal), Weber, Eberle, Bukovec, Müller, Wanner, Kneer (82. Röhl) Tore 0:1 Hust (3.), 0:2 Berchtold (13.), 0:3 Gröner (40.), 0:4 Hust (50.), 1:4 Bukovec (61.), 1:5 Hust (73.), 1:6 Seidel (89.) Zuschauer 70