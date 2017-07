2017-07-13 00:05:00.0

Turnfest TSV Firnhaberau überzeugt in Berlin

Hoch erfolgreiche Reise der Sportlerinnen und Showgruppen des Vereins

Deutschlands fünftbeste Tanzgruppe kommt aus der Firnhaberau. Beim Deutschland-Cup DTB-Dance, der im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes in Berlin ausgetragen wurde, holt sich die Gruppe Dance Generation vom TSV Firnhaberau den fünften Platz. Mit dem Thema „Minions“ kamen die Tänzerinnen hervorragend beim Publikum an. Schon im Februar waren sie mit dieser mitreißenden Vorstellung bayerischer Meister geworden.

Über 50 Aktive, Betreuer und zahlreiche Fans der Abteilung RSG/Tanz/Ballett waren zum Internationalen Deutschen Turnfest nach Berlin gefahren, und es wurde für den TSV Firnhaberau eines der erfolgreichsten überhaupt.

Die Schildkröten des TSV Firnhaberau hatten sich beim deutschlandweiten Pokalwettkampf DTB-Dance der Jugendwertung auf Platz eins getanzt und sich damit für die deutsche Meisterschaft in Berlin nachqualifiziert. Im Vorentscheid kam die Gruppe auf Platz elf. Die zweite Jugendgruppe New Fashion holte sich im Pokalwettkampf Dance den siebten Platz.

Das Showteam, bekannt aus den KOL-LA-Sitzungen in Gersthofen, erhielt im Showwettbewerb „Rendezvous der Besten“ auf Bundesebene die Auszeichnung „sehr gut“. Der Erfolg im Showbereich hielt an, als die Akrobatikgruppe Masters beim Bundesfinale TuJu-Stars, dem Nachwuchswettbewerb für Showakrobatik der Deutschen Turnerjugend, die Jury beeindruckte. Hier präsentierten sich insgesamt 750 Sportler mit Vorführungen aus den Bereichen Tanz, Akrobatik und Rope Skipping. Die Besten durften zum Finale am Abend, und die Firnhaberauer Akrobatikgruppe Masters durfte aufgrund ihrer Leistung diese Veranstaltung als Showgruppe eröffnen. Die Erfolge nahmen kein Ende, denn auch in der Gymnastik waren die Mädchen von ihren Erfolgen überwältigt: Platz neun in der Rhythmischen Gymnastik Kür-Gruppe – und das bei der ersten Vorstellung auf nationalem Parkett durch Lisa Will, Laura Kokot, Sabrin Bihler und Carmen Vollmann, bei denen anschließend die Freudentränen flossen.

Nicht weniger überrascht war die Gruppe New Fashion, die im Pokalwettkampf Gymnastik und Tanz Platz sieben holte. „Wir freuen uns riesig über diese Erfolge, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Meine Mädels haben gezeigt, dass sich die zahlreichen Trainingsstunden gelohnt haben“, freute sich Trainerin Carmen Vollmann. (pm)