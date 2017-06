2017-06-14 00:03:59.0

Turnfest TVA holt sich mit Höchstnote deutschen Titel

Auf der Großveranstaltung in Berlin setzt sich die Jugendmannschaft aus Augsburg vor tausenden Zuschauern durch. Auch eine Fechterin und Faustballer des Vereins gewinnen auf der großen Bühne des Breitensports

Die Turnfamilie traf sich zur größten Wettkampf- und Breitensportveranstaltung der Welt in Berlin. Das Internationale Deutsche Turnfest bot dem Turnverein Augsburg und rund 80000 Teilnehmern eine große Bühne, mit mehr als 50 Sportlern war der TVA im Faustball, Fechten, rhythmische Sportgymnastik, Rope-Skipping und Gruppenwahlwettkampf (TGM/TGW) vertreten und folgte dem Ringelnatz-Satz: „Von der Wiege bis zur Urne – turne, turne, turne.“

Premiere feierte der TVA im Friesenkampf, einem Mehrkampf aus Fechten, Schießen, Schwimmen und Leichtathletik. Hier nahmen vier weibliche Fechter teil, Anja Schmid-Pfaus landete zur großen Freude in ihrer Altersklasse den ersten Platz. Ebenso schickten die Rope-Skipper erstmalig zwei Sportlerinnen an den Start, die sich im Feld der 250 Teilnehmer mit ihren guten Platzierungen zufrieden zeigten. Nicht so zufrieden waren die Teilnehmerinnen in der rhythmischen Sportgymnastik. Sie erreichten aufgrund technischer Probleme in der leistungsstarken Konkurrenz nicht die gewohnten Top-Platzierungen.

ANZEIGE

Im zweitgrößten Wettkampf, dem Gruppenwahlwettkampf (TGM/TGW) starteten 273 Mannschaften, drei davon kamen vom TVA. Betreuerin Helga Löhnert sorgte für optimale Rahmenbedingungen – der Wettkampf konnte beginnen. Die Jugendmannschaft setzte sich im Meisterschaftswettkampf souverän mit 39,50 Punkten vor der TS Rodalben (38,95 Punkte) und dem TSV Memmingen (38,20 Punkte) durch, gewann hier den deutschen Meistertitel und wurde Turnfestsieger.

Unter den Augen der fast tausend Zuschauer turnten, tanzten und liefen die Mädchen fast fehlerfrei. Sie begeisterten nicht nur das Trainerteam, sondern faszinierten die gesamte Messehalle. Der Höhepunkt war die fehlerlose Turnübung mit der Höchstnote 10,0.

Die Nachwuchsmannschaft ließ mit 37,90 Punkten 39 Mannschaften hinter sich und erreichte den 3. Platz hinter dem TSV Heising (38,55 Punkte) und der TS Rodalben (38,10 Punkte). Eine noch bessere Platzierung verhinderte ein unglücklicher Wechselfehler beim Staffellauf, der wertvolle Punkte und noch mehr Tränen kostete. Das Trainerteam brachte die Mannschaft wieder auf Kurs und nach der besten Turnübung ihres Wettkampfs (9,8 Punkte) erreichte das Team noch einen Podestplatz.

Fünf Faustball-Teams schickte der TVA in die Wettbewerbe, gleich zu Beginn der Turnierserie verbuchte die Abteilung den größten Erfolg. Die U18-Jugend erreichte ungeschlagen das Finale gegen die Berliner Turnerschaft. Lediglich im ersten Satz hielten die Berliner mit (11:13), danach machte der TVA kurzen Prozess und schoss sich mit 11:5 verdienten zum deutschen Turnfestsieger. Ein Mammutprogramm absolvierten an vier Tagen die TVA-Männer. Knapp verpassten sie das Halbfinale, letztlich erreichten sie mit dem 6. Platz ihre beste Turnfestplatzierung in der Vereinsgeschichte.

Etwas unglücklich verliefen die Auftritte der Frauenmannschaften. Mit Rang 14 landete das ältere Team am Ende in der Mitte des 28er-Feldes. Der jungen TVA-Mannschaft gelang nur ein Vorrundensieg, sie ließ letztlich sechs Mannschaften hinter sich. (AZ)