2017-05-23 00:03:03.0

TVA schlittert tiefer in die Krise

Skaterhockey-Team verliert gegen Kaarst

Der Frust saß tief. „Das ist so“, bestätigte Martin Zentner. Anlass dafür war das 4:8 (1:3, 1:1, 2:4) des TV Augsburg im Heimspiel der Skaterhockey-Bundesliga gegen den Tabellenzweiten Crash Eagles Kaarst. Der hatte seit Jahren nicht mehr in Augsburg gewonnen. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, in dem uns das Selbstvertrauen fehlte. Das ärgert mich so. Wir haben wieder Gegentreffer in Unterzahl kassiert“, so TVA-Trainer Zentner, der wieder Sebastian Gleich im Tor aufbot.

Dazu wirkten erstmalig die Zugänge Alexander Rehle und Andreas Berger sowie der aus dem Ruhestand zurückgekehrte Florian Nies mit. Torjäger Alexander Girsig glich im ersten Drittel aus, ehe Kaarst nachlegte. Im zweiten Spielabschnitt, der umkämpft war, verkürzte Girsig auf 2:3, ehe Kaarst zum 4:2 traf. Im Schlussdrittel gelang Kapitän Maximilian Nies das 3:5 und Girsig nutzte eine Überzahl zum 4:7, ehe die Gäste den Schlusspunkt setzten. (AZ)

TVA Gleich; A. Rehle, Nik. Luther, Arzt, Waldhier, F. Nies, Höß, M. Nies (1), Girsig (3), Gläsel, Dotterweich, Berger, Hübl