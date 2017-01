2017-01-26 00:05:13.0

Fechten TVA sticht zu

Nachwuchs sammelt internationale Erfahrung. Ein Talent verpasst knapp Podest

Einen guten Eindruck hinterließen die Juniorenfechter des TV Augsburg bei einem internationalen Ranglistenturnier in Bratislava. 228 Sportler aus ganz Europa gingen auf die Planche sowie aus den USA, Japan, Australien und Israel. Amelie Löflath und Jan Talan kamen unter die besten 64 im Einzel, Leon Gießer verpasste knapp Bronze mit der Mannschaft.

A-Junior Talan blieb in der Vorrunde ungeschlagen und musste sich nicht einmal dem starken Theodore Lombardo (USA) geschlagen geben. Nach einem Freilos in der ersten K.o.-Runde dominierte er den Slowaken Oliver Csizmadia deutlich (15:6). In einem spannenden Duell unterlag Talan dem US-Amerikaner Cedric Mecke denkbar knapp (15:14). Der Amerikaner belegte letztlich den siebten Platz, Talan wurde als 37. sechstbester deutscher Fechter.

ANZEIGE

Leon Gießer, ebenfalls A-Junior, verfolgte ein wenig das Pech. Er qualifizierte sich nach zwei Siegen und drei Niederlagen für die erste K.o.-Runde, in der er auf den besser gesetzten Polen Jan Socha traf. Gießer glich gegen Ende spektakulär aus (14:14), kassierte dann den entscheidenden Treffer und landete weit hinten im Feld.

A-Juniorin Amelie Löflath (Jahrgang 2002) nahm in Bratislava im Degen bei den Damen teil. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen ergatterte sie sich ein Freilos für die erste K.o.-Runde. Nach einem 15:11 gegen die Rumänin Irina Stan traf Löflath auf die an zwei gesetzte Ungarin Tamara Gnam. Letztlich war die erfahrenere Ungarin zu stark (8:15). Mit Platz 55 war Löflath die beste Deutsche.

Mit der deutschen Mannschaft erkämpfte sich Jan Talan den 7. Platz. Knapp das Podest und eine Medaille verpasste Leon Gießer, nachdem er mit seinen Teamkollegen im Duell um Platz drei gegen Ungarn mit einem Punkt knapp unterlag (44:45). (pm)