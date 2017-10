2017-10-06 00:06:43.0

Skaterhockey Torhüter Matheis hält TVA im Spiel

Junioren stehen im Play-off-Halbfinale um die bayerische Meisterschaft

Als Vorrunden-Erster gehen die Skaterhockey-Junioren des TV Augsburg in das Play-off-Halbfinale um die bayerische Meisterschaft. Das letzte Vorrundenspiel gewannen die Augsburger beim Tabellenzweiten IHC Atting mit 8:3 (1:1, 4:1, 3:1).

Dabei glänzte Felix Vogt mit drei Toren und drei Torvorlagen. Lukas Sieber (/2), Vincent Fladerer, Hermann Lukas und Medele Simon erzielten die weiteren Augsburger Tore. Mit zwei Torvorlagen trug Henri Arnold zum Erfolg bei. „Atting hat uns nichts geschenkt. Es war ein harter Kampf. Wir hatten mit Philipp Matheis den besseren Torhüter“, so TVA-Trainer Alexander Girsig. Am Samstag erwartet der TVA um 13 Uhr im ersten Play-off-Spiel die Turmfalken Neubeuern.

Verloren hat die TVA-Jugend das erste Play-off-Spiel. Gegen Vorrundensieger ERC Ingolstadt, der seine Heimspiele in der TVA-Arena austrägt, gab es ein 3:8 (2:4, 1:1, 0:3). Max Bern, Yannick Ursprung und Hermann Lukas erzielten die TVA-Tore. „In den ersten beiden Dritteln waren wir Ingolstadt ebenbürtig. Nun muss ein Sieg her,“ so TVA-Trainer Nikolai Luther. Die TVA-Jugend hat am Sonntag (15.30 Uhr) nun Ingolstadt zu Gast. Trotz tollem Kampf mussten die TVA-Schüler in Ingolstadt ein 6:8 hinnehmen. Das Play-off-Rückspiel ist Sonntag um 14 Uhr in der TVA-Arena. (AZ)