2017-01-09 00:03:44.0

Türkspor fährt wieder nach Günzburg

Landesligist stellt auch besten Spieler

Eine Augsburger Mannschaft hat die Qualifikation zur Endrunde um die schwäbische Meisterschaft im Futsal am Samstag in Günzburg doch noch geschafft. Beim Turnier in Meitingen sicherte sich Landesligist Türkspor die Fahrkarte an die Donau. Im Finale besiegte das Team des Trainerduos Konjevic/Mavros den FC Affing 3:1.

Was auf den ersten Blick nach einer klaren Angelegenheit aussah, entpuppte sich als eine arbeitsintensive Angelegenheit. Denn vor 350 Zuschauern leisteten die Altbayern intensiven Widerstand. „Trotzdem haben wir verdient gewonnen“, zog Coach Ivan Konjevic nach der Schlusssirene ein insgesamt positives Fazit. Die Türken nehmen nun zum dritten Mal in Folge an der Endrunde teil.

Ihr 2:1-Auftakterfolg gegen den TSV Neusäß war in einer hektischen Partie souveräner, als es das knappe Endresultat aussagt. Gegen den frech aufspielenden TSV Gersthofen hatten die Augsburger dann ihre Probleme, setzten sich am Ende aber mit 4:3 durch. Der deutlichste Erfolg gelang im Halbfinale beim 4:0 gegen Bezirksliga-Spitzenreiter Cosmos Aystetten. Im Endspiel zeigte der FC Affing keine Scheu vor dem höherklassigen Gegner.

Die beiden Spielertrainer Marc-Abdu Al-Jajeh und der überragende Tobias Jorsch hatten ihr Team glänzend eingestellt. Erst in der Schlussphase sorgten Manuel Hiemer und Yildirim Dönmez mit ihren beiden Toren für großen Jubel bei den Türkspor-Fans, die sich auch über die Auszeichnungen für zwei ihrer Spieler freuen durften. Patrick Wurm wurde zum besten Turnierspieler gewählt, Macel Akgül erhielt für seine vier Treffer den Preis für den erfolgreichsten Torschützen überreicht. (oll)