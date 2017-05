2017-05-22 00:07:36.0

Türkspor trifft auf Landsberg

Am Mittwoch erstes Relegationsspiel

Die 1:3 (0:3)-Niederlage beim SC Ichenhausen konnte Türkspor Augsburg verkraften. Das Trainerduo Ivan Konjevic und Pavlos Mavros hatte diese sogar in Kauf genommen, indem es den angeschlagenen Kickern eine Pause gönnte. Schließlich streben die Trainer und ihre Landesliga-Fußballer in dieser Saison noch nach Höherem. Ausgeruhte und gesunde Spieler sollen in der Relegation den Aufstieg in die Bayernliga bewerkstelligen. Türkspor muss sich gegen zwei Mannschaften behaupten. Sollten sie sich gegen den TSV Landsberg durchsetzen (Hinspiel: Mittwoch, 18.30 Uhr, Stadion Haunstetten; Rückspiel: Samstag, 16 Uhr), wartet in der 2.Runde mit dem BCF Wolfratshausen ein weiterer Bayernligist.

Längst aufgestiegen ist Landesliga-Meister Schwaben Augsburg. Die Niederlage am letzten Spieltag fiel nicht ins Gewicht, dürfte Spieler und Trainer Sören Dreßler dennoch nicht gefallen haben. Statt mit einem Punktgewinn beendeten die Schwaben die überaus erfolgreiche Spielzeit mit einem 2:3 (2:2) beim FV Illertissen II. Stefan Strohhofer (5./42.) brachte die Augsburger zweimal in Führung, in der 68. Minute kassierte der Meister allerdings den entscheidenden Treffer. (joga)