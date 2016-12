2016-12-27 00:04:13.0

Augsburg Um den Kuhsee und rauf auf den Perlachturm: Augsburgs Laufevents 2017

Auch 2017 wird ein gutes Jahr für Laufsport-Freund in Augsburg: 18 Angebote wird es insgesamt geben. Hier finden Sie alle wichtigen Events im Überblick. Von Wilfried Matzke

Laufsportler können sich auf das kommende Jahr freuen. 18 Veranstaltungen für Jedermann stehen innerhalb der Augsburger Stadtgrenzen auf dem Programm. Das größte Event wird wieder der M-net-Firmenlauf, diesmal am 11. Mai. Das Limit für die 6,3 Kilometer mit Start an der Messe wurde von 10.000 auf 11.000 Jogger und Walker angehoben. Mehr als 6000 Startplätze sind bereits vergeben.

Der Sport-Scheck-Stadtlauf mit etwa halb so vielen Teilnehmern wird am 28. Mai hinter der City-Galerie beginnen. Zur Auswahl stehen erneut ein Halbmarathon über 21,1 Kilometer und ein Viertelmarathon über 10,5 Kilometer. Seine Premiere feiert am 8. Juli der Frauenlauf mit Start und Ziel im Rosenaustadion. Fünf oder zehn Kilometer entlang der Wertach gilt es zu absolvieren. Die Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern kann man auch 2017 nur in einem sechsköpfigen Team absolvieren, nämlich am 3. September beim Staffelmarathon der MBB-SG Augsburg.

Der fleißigste Veranstalter mit sechs Rennen ist traditionell die TG Viktoria Augsburg. Neben den beiden Straßenlauf-Klassikern im Siebentischwald über Halbmarathon und zehn Kilometer wird die 40. AOK-Winterlaufserie in den Westlichen Wäldern ausgetragen. Beim swa-Halbmarathon am 23. April werden auch die bayerischen Meister ermittelt. Der Perlachturmlauf als ungewöhnlichster Augsburger Laufwettbewerb muss wegen der Turmsanierung ausfallen. Fortgesetzt wird der Cross-Hindernislauf, ähnlich den europaweit populären StrongmanRun-Wettbewerben.

2017: Die Augsburger Laufangebote im Überblick

Pfeil-Waldlauf im Gögginger Wäldchen (29. Januar)

AOK-Straßenlauf im Siebentischwald (19. März)

swa-Halbmarathon im Siebentischwald (23. April)

M-net-Firmenlauf an der Messe (11. Mai)

Cross-Hindernislauf im Enduropark (28. Mai)

Sport-Scheck-Stadtlauf (28. Mai)

Frauenlauf an der Wertach (8. Juli)

Benefiz-Zoolauf im Zoo (14. Juli)

Jakobuslauf am Lech (22. Juli)

LEW-Nachtlauf um den Kuhsee (22. Juli) LEW-Kuhsee-Triathlon (23. Juli)

Staffelmarathon im Siebentischwald (3. September)

Sheridanpark-Meilen in Pfersee (24. September)

Pfeil-Waldlauf im Gersthofer Auwald (15. Oktober)

Hermann-Böving-Gedächtnislauf AOK-Winterlaufserie (11. November)

Nord-Südring-Lauf im Rahmen der AOK-Winterlaufserie (18. November)

Viktoria-Cross im Rahmen der AOK-Winterlaufserie (2. Dezember)

Weihnachtslauf im Rahmen der AOK-Winterlaufserie (17. Dezember)