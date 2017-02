2017-02-11 00:05:36.0

Volleyballteam ist gefordert

Gelingt die Revanche gegen Planegg?

Da sind die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll aber mal gehörig gefordert. Am Samstag (20 Uhr) empfangen sie in der heimischen Zwölf-Apostel-Halle jenen Verein, gegen den der Spitzenreiter in der Vorrunde die empfindlichste Schlappe hat hinnehmen müssen. Mit 0:3 verloren die Augsburgerinnen Anfang November beim TV Planegg-Krailing im Landkreis München.

„Das war eine Ausnahme, denn wir hatten wirklich einen rabenschwarzen Tag erwischt“, gesteht Teammanagerin Sonja Zellner, „natürlich hoffen wir jetzt auf eine Revanche und sind optimistisch, dass uns das auch gelingt“. Per Videoanalyse ging das Team von Trainer Nikolaj Roppel auf Fehler-suche und hat nun einen genauen Plan, mit dem TV Planegg die Punkte entwendet werden sollen. „Wir müssen uns in allen Elementen steigern und konzentriert zu Werke gehen. In Planegg haben wir den Ball einfach nicht tot bekommen. Das muss besser werden. Und unterschätzen darf man in dieser Liga niemanden“, sagt Zellner mit Blick auf den aktuellen Tabellenfünften. (klan)