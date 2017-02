2017-02-16 06:47:00.0

Eishockey Wann verlängert Mike Stewart bei den Panthern?

Verlängert Trainer Mike Stewart seinen Vertrag bei den Augsburger Panthern oder nicht? Und bleiben Hanowski und LeBlanc? Die Vertragsgespräche sind voll im Gange. Von Milan Sako

David Stieler und Jaroslav Hafenrichter haben viele Gemeinsamkeiten: beide kamen im vergangenen Sommer zu den Augsburger Panthern, beide sind in Tschechien geboren und besitzen einen deutschen Pass, beide sind Stürmer und wohnen außerdem in einem Haus in Pfersee. Am Mittwoch gab der Klub aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) bekannt, dass das Duo auch in der kommenden Spielzeit für die AEV-Profis auf Torejagd geht.

Die Angreifer zählen nicht zu den erfolgreichsten Torjägern. David Stieler kommt in seinen ersten 45 DEL-Spielen auf vier Treffer und 14 Vorlagen. Hafenrichter verbuchte drei Tore und vier Pässe in ebenfalls 45 Einsätzen. Alle beide müssen sich strikt an ihre defensive Rolle halten, was für den 28-jährigen Stieler anfangs eine Umstellung bedeutet. „Ich bin Defensiv-Stürmer und muss meist mit den beiden Verteidigern die blaue Linie absichern“, sagt der Mann aus dem kleinen Städtchen Kladno bei Prag.

David Stieler und Jaroslav Hafenrichter gefallen Mike Stewart

Den Tschechen mit dem deutschen Pass führten einige Umwege über Kanada, Tschechien, die Slowakei sowie die deutsche Oberliga (Regensburg) und die DEL 2 (Bremerhaven in der vergangenen Saison) in die höchste deutsche Spielklasse. Auch sein Sturmkollege Hafenrichter, der zu den schnellsten Schlittschuhläufern in der AEV-Mannschaft zählt, muss zuerst nach hinten arbeiten. Trainer Mike Stewart ist mit der Leistung der Neuzugänge zufrieden: „Beide Spieler waren für mich keine Unbekannten. Ich wusste genau, was die beiden für eine Mannschaft zu leisten im Stande sind.“ Da der Markt für deutsche Spieler umkämpft ist, sind die Panther glücklich, die beiden Stürmer in Augsburg halten zu können, sagt der Austro-Kanadier.

Noch fehlt die wichtigste Personalentscheidung – der Trainer. Zwar sprechen alle Zwischentöne dafür, dass Mike Stewart seinen Vertrag bereits verlängert hat. Doch mit der Bekanntgabe lässt sich der DEL-Klub Zeit. Topscorer Trevor Parkes, der bisher 21 Tore schoss und 19 Vorlagen gab, dürfte weiterhin im Curt-Frenzel-Stadion auf Torejagd gehen. Der Klub besitzt offenbar die Option auf eine Vertragsverlängerung mit dem Kanadier, der im vergangenen Sommer noch auf einen Sprung in die nordamerikanische Profiliga NHL gehofft hatte.

Ben Hanowski und Drew LeBlanc warten auf Stewart-Entschiedung

Zwei weitere Stützen machen dem Vernehmen nach ihre Vertragsverlängerung vom Verbleib von Trainer Stewart abhängig: Torjäger und Antreiber Ben Hanowski (21 Treffer) sowie der derzeit in überragender Form auftrumpfende Spielmacher Drew LeBlanc. Mit Torwart Jonathan Boutin laufen in diesem Monat die Verhandlungen.

In der DEL empfängt die Mannschaft am morgigen Freitag die Krefeld Pinguine. Mit einem Punktgewinn könnten die Panther den direkten Viertelfinal-Einzug perfekt machen. Am Sonntag um 16.30 Uhr steht das Auswärtsspiel in Straubing auf dem Programm.

