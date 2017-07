2017-07-14 06:32:00.0

Kuhsee-Triathlon Warum es die Sportler zum Kuhsee zieht

Der Kuhsee-Triathlon lockt am Wochenende ein buntes Teilnehmerfeld an. Ausdauersportler gehen aus den unterschiedlichsten Gründen an den Start. Von Wilfried Matzke

Der Kuhsee wird am Samstag, 22., und Sonntag, 23. Juli, wieder zum Eldorado für Ausdauersportler. Beim 18. LEW-Kuhsee-Triathlon mit dem neunten Nachtlauf werden rund 1600 Athleten erwartet. 500 Meter-Schwimmen, 17 Kilometer-Radfahren und fünf Kilometer-Laufen stehen für Solisten oder Staffeln auf dem Programm.

Die meisten Teilnehmer wollen bei diesem Breitensport-Event einfach nur dabei sein, so auch die „Power-Teachers“. Das sind drei Lehrerinnen von der Grundschule in Hochzoll-Süd. Sie starten am nahen Kuhsee als Staffel. Melanie Wolff (28 Jahre) wird schwimmen, Judith Schulz (36) radeln und Andrea Schmuttermair-Siering (50) laufen.

Es gibt natürlich auch einige Teilnehmer mit besonderen Ambitionen. Da wären die beiden Triathlon-Vorjahressieger, nämlich der Multisportler Chris Schumann (27) von Triathlon Augsburg und die Allroundsportlerin Melanie Stern (26) aus Eching. Konkurrenten sind bekannte Schwimmer, Radfahrer oder Läufer, die sich als Triathleten versuchen, wie Nadine Bender (28) vom Schwimmverein Augsburg und Kathrin Wörle (31) vom Radteam Aichach.

Keinen Kuhsee-Triathlon versäumt

Auch in den zwölf Altersklassen strebt mancher Athlet nach einer vorderen Platzierung. So möchte es der Triathlon-Pionier Willi Drescher (67) aus Friedberg noch einmal wissen. Etwa zwei Dutzend Sportler stehen in der Starterliste, die noch keinen Kuhsee-Triathlon versäumt haben, so der begeisterte Triathlet Michael Knöferle (37) vom TSV Friedberg.

Beim Nachtlauf am Vorabend des Triathlons geht es zweimal um den mit Fackeln und einem Heißluftballon beleuchteten Kuhsee. Das Rennen über fünf Kilometer ist schon lange ausgebucht. Unter den 700 rechtzeitig gemeldeten Läufern findet man Henner Koepenik (77) aus Berlin. Als Ältester ist er sogar einer der 58 Doppelstarter. Diese „Night and Day Champions“ wollen weder den Triathlon noch den Nachtlauf missen. Katharina Engelhardt (25) vom Augsburger Läufer-Team TOMJ will bei der Kombinationswertung ihren Vorjahressieg verteidigen.

Auch zwei Wettbewerbe für Kinder gehören traditionell zum Programm. So warten 100 Meter schwimmen im Uferbereich, vier Kilometer auf dem Rad und ein Kilometer zu Fuß unter anderen auf Andreas Lernhard (7) aus Harburg als jüngsten Teilnehmer.