2017-06-10 00:05:11.0

Classic Rennen Wasserwacht steht parat

Fünf Kilometer Lech gesichert

Während Großveranstaltungen am Augsburger Eiskanal regelmäßig vorkommen und die Wasserwacht hier auch entsprechend routiniert ihre Einsätze übt und durchführt, stellt die Weltcup-Austragung für die Wasserwachten in Landsberg und Kaufering sowie den Kauferinger Ruderclub eine Premiere dar. Zumal für das Classic Rennen am Sonntag der Lech auf der Rennstrecke von fünf Kilometern abgesichert werden muss.

Neben Rettungsschwimmern schicken die Wasserwachtler auch je Gruppe ein Motorboot auf den Lech, um schnell zu gekenterten Kanuten zu gelangen. Alexander Pach, Vorsitzender der Landsberger Wasserwacht, hat selbst schon im Kajak gesessen und auch schon Kanuten gerettet: „Das dürfte kein Problem sein“, meint er und glaubt, dass der Lech die Teilnehmer vor keine großen Probleme stellen wird.

ANZEIGE

Vom Wasserstand des Lechs werde es schließlich abhängen, wo sich Retter postieren. Auf jeden Fall so, dass sie eine große Strecke einsehen können.

Start am Lechwehr ist am Sonntag um 10 Uhr, die Siegerehrung findet ab 14 Uhr auf dem Landsberger Hauptplatz statt. (mm)