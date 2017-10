2017-10-19 00:05:21.0

Kreisklasse Weiter im Aufwind

Suryoye besiegt auch Trenk. Pfersee hat alles im Griff

Der Kampf um die Herbstmeisterschaft der Kreisklasse Augsburg-Mitte bleibt spannend. Tabellenführer bleibt der TSV Firnhaberau nach dem 3:1 beim sieglosen Schlusslicht SV Mering II. Einen Punkt zurück ist der TSV Pfersee nach dem 3:1 (1:1) im Spitzenspiel gegen Schwaben Augsburg II erster Verfolger von Firnhaberau. Nur zwei Punkte zurück liegt das so starke Team von Suryoye, das knapp mit 1:0 (1:0) beim KSV Trenk siegte.

Das vierte Team im Spitzenkampf ist Türkspor II. Am kommenden Sonntag (15 Uhr) spielen Türk JKV gegen TSV Pfersee, Suryoye gegen Kissinger SC II und TSV Merching gegen KSV Trenk.

ANZEIGE

Nach dem frühen Rückstand in der zweiten Minute bekam der TSV Pfersee die Begegnung in den Griff. „Unsere Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt und sich durch das schnelle 0:1 nicht vom Erfolgskurs abbringen lassen. Der Sieg war völlig verdient“, stellte Abteilungsleiter Metin Sen fest. Im Rückblick auf den bisherigen Saisonverlauf sagte Sen aber auch: „Wir haben unnötig einige Punkte liegen gelassen, wenn ich an die Unentschieden gegen Firnhaberau und Merching denke. Wir blicken aber nicht auf die Herbstmeisterschaft. Das ist ein Titel ohne Wert.“ Spielertrainer Marco Staudenmaier, der gegen die Schwaben das 2:1 (67.) erzielte, muss mit seinem Team nun zwei wichtige Spiele bestreiten. Da werden auch wieder die Torschützen gegen Schwaben, Max Spahn (19.) und Halil Sari (82.), gefordert sein. Dazu Metin Sen: „Die kommende Begegnung beim Türk JKV und das anschließende Heimspiel gegen Türkspor II werden sehr schwer. Wir wollen aber keinen Punkt liegen lassen.“

Weiterhin auf Erfolgskurs befindet sich Suryoye. Der Sieg beim KSV Trenk durch den Treffer von Erhan Ertekin in der ersten Halbzeit reichte den Schützlingen von Trainer Rasit Ciftcibasi zum Gewinn der drei Punkte. Vornehmlich in der zweiten Halbzeit war die Defensivabteilung von Suryoye nicht zu erschüttern.

Dabei fehlten dem Tabellendritten mit Ayhan Kara-Idris und Martin Demir wichtige Spieler. Aber Trainer Ciftcibasi hat einen breiten Kader, um die Ausfälle zu kompensieren. Sportchef Yuhanin Özdemir ist mit der Leistung der Mannschaft bisher vollauf zufrieden. Am Sonntag erwarten Kapitän Georgs und Co mit dem von Spielertrainer Stefan Scheurer betreuten Kissinger SC II einen Gegner, der immer für eine Überraschung gut ist.

Er kommt nicht so recht in Schwung der KSV Trenk. „Gegen Suryoye ist es uns nicht gelungen, ein zumindest verdientes Unentschieden zu erreichen. Für heuer ist die Saison im Kampf um einen Spitzenplatz für uns gelaufen. Nun wollen wir alles tun, um sicher die Klasse zu erhalten. Natürlich hatten wir vor Saisonbeginn ganz andere Ziele und Ansprüche“, gesteht Fußballchef Josip Grgic. Aber man ist beim KSV Trenk auch nicht untätig.

„Wir beratschlagen natürlich, was wir verbessern können. Eine abschließende Entscheidung aber gibt es bisher nicht. Spielertrainer Jeton Gocevic muss versuchen, seine Mannschaft wieder auf Kurs zu bekommen. Am Sonntag wartet beim Aufsteiger TSV Merching eine unangenehme Aufgabe auf Trenk. „Da ist ein Sieg fast Pflicht“, so Josip Grgic. (AZ)