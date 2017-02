2017-02-02 00:04:36.0

Rhythmische Sportgymnastik „Wir fahren nach Berlin!“

Gruppe des TSV Firnhaberau qualifiziert sich für das deutsche Turnfest und trainiert schon fest dafür

Kribbeln im Bauch, angespannte Muskeln, schwitzige Hände. Die Gymnastinnen der K-Gruppe vom TSV Firnhaberau stehen in der Reihe mit allen anderen teilnehmenden Gruppen und warten auf die Siegerehrung. Es ist für die jungen Frauen der wichtigste Wettkampf in diesem Monat, denn es geht um die Qualifikation für das deutsche Turnfest in Berlin. Die Plätze werden aufgerufen, bis nur noch zwei Gruppen übrig sind; der TSV Firnhaberau wird Zweiter. Die ersten Teilnehmer des TSV Firnhaberau beim deutschen Turnfest in Berlin diesen Sommer stehen damit fest.

In der Wettkampfgymnastik konnte sich die K-Gruppe beim Landesfinale der Kür Übungen in der Rhythmischen Gymnastik einen hervorragenden zweiten Platz sichern und darf als bayerischer Vizemeister beim Deutschland-Cup am 4. Juli starten. Lisa Will, Laura Kokot, Sabrin Bihler und Carmen Vollmann werden dort im Rahmen des Turnfestes gegen starke Gruppen aus allen anderen Bundesländern antreten.

ANZEIGE

Die Ballübung mit vier Bällen überzeugte das Kampfgericht durch präzise Würfe, hervorragender Geräte- und Körpertechnik sowie anmutender Eleganz. Dabei werden in der sogenannten A-Note gerade diese Schwierigkeiten bewertet. Die B-Note bewertet, inwiefern die Elemente korrekt ausgeführt wurden.

Ebenfalls erfolgreich beim Bayern-Cup in Hof waren die Gymnastinnen in der Einzelwertung. Emilia Marquard erreichte in der K6 den dritten Platz mit hauchdünnem Abstand zur Silbermedaille. Emilia Huber wurde in der K6 Vierte. Lisa Will turnte sich in der K9 mit Ball und Band auf Platz fünf und ist damit für den Regio-Cup am 11. März in Gundelfingen qualifiziert. Trainerin Carmen Vollmann freute sich, dass die individuellen Übungen gut ankamen. Denn im Kür-Bereich werden von der Trainerin für jede Gymnastin zwei Übungen choreografiert. Der Erfolg unterstreicht damit die gute Trainerarbeit in der Abteilung RSG/Tanz/Ballett beim TSV Firnhaberau. (pm)