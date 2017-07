2017-07-21 00:04:23.0

Interview „Wir haben den Friedhof wiederbelebt“

Nach knapp vier Jahrzehnten findet erstmals wieder eine Großveranstaltung im Rosenaustadion statt. Ein Gespräch mit den Organisatoren über die Leichtathletik-Szene in Augsburg, Wünsche und persönlichen Antrieb

Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an die Leichtathletik-Szene in Augsburg denken?

Die Leichtathletik befindet sich im Aufschwung, das Konstrukt LG Augsburg hat sich bewährt. Trotzdem haben wir – wie andere Sportarten in Augsburg auch – noch einen schweren Stand.

ANZEIGE

Wir haben mit der LG eine Basis geschaffen, langsam fahren wir die Früchte ein. Mit dem Rosenaustadion haben wir den Friedhof wiederbelebt. Jetzt muss Schwung reinkommen. Nachwuchs soll nicht nur sehen, hier passiert etwas, und zu uns kommen. Er soll bei uns bleiben.

2010 haben Sie mit sechs Vereinen die Leichtathletikgemeinschaft gegründet. Was war der Grundgedanke?

Einzelne Abteilungen existierten, wurden aber nicht wahrgenommen. Im Verbund ist die Lobby gestärkt, wir erzeugen Aufmerksamkeit von Medien, der Stadt und Leichtahtletikinteressierten. Wegner: Ursprünglich wollte ich Athleten für Staffeln zusammenziehen. Mit Staffeln kann man schneller Erfolg haben als als Einzelläufer. Mich hat als Aktiver geärgert, dass ich den Verein wechseln musste, um sportliche Ziele zu erreichen und bei deutschen Meisterschaften zu starten. Ich habe an Abteilungsleiter appelliert, sich im Sinne der Athleten zusammenzuschließen. Das hat aber Jahre gedauert, weil Vorbehalte Älterer eine LG lange blockierten.

Was läuft gut in der LG? Welche Synergieeffekte sehen Sie?

Die Trainerkompetenzen der einzelnen Disziplinen werden besser verteilt. Inzwischen sind wir fast überall gut aufgestellt. Wegner: Ohne LG könnte man keine bayerische Meisterschaft organisieren. Zuvor veranstalteten die Vereine nicht mal mehr Abendsportfeste. Die Leichtathletik in Augsburg war langsam am Sterben. Ausnahme waren Laufveranstaltungen.

Wo muss sich die LG verbessern?

Wir müssen uns breiter aufstellen. Noch fehlen Trainer und Helfer bei der Organisation. Wegner: Fünf zusätzliche ehrenamtliche Funktionäre würden uns ungemein helfen.

Sie dürfen bezüglich der LG einen Wunsch äußern. Welcher wäre das?

Eine Halle für den Winter, um in den professionellen Bereich vorzudringen. In der Messe wäre Platz, um für den Uni-Sport und die Leichtathleten etwas anzubieten. Wo ein Wille, da eine Halle. Dieses Thema muss angegangen werden, sonst verlieren wir Talente an andere Vereine. Pfänder: Es muss keine große Halle sein. Wir wären schon mit zwei Tartanbahnen über eine Länge von 80 Metern zufrieden.

Wie steht es um den Nachwuchs?

Unsere Nachwuchszahlen steigen stetig. Von unten kommt Masse nach. Diese brauchen wir, um Leistungssportler zu bekommen. Das eine bedingt das andere. Wegner: Wir brauchen den Leistungssport, um Sponsoren anzulocken. Mit denen können wir wiederum den Breitensport stärken.

Sie stecken viel ehrenamtliches Engagement in Sport und Verein. Was treibt Sie an?

Bei mir hängt Herzblut daran. Ich möchte die Leichtathletik voranbringen. Ich bin im Verein aufgewachsen und möchte das weitergeben.

Mir hat Sport charakterlich viel gebracht. Dafür bin ich dankbar und will etwas zurückgeben. Mein Antrieb ist Idealismus.

Warum ist die bayerische Meisterschaft von so großer Bedeutung?

Alle blicken nach Augsburg, wir werden wahrgenommen. Wir sind in Bayern immer belächelt worden, wurden als „Diaspora“ bezeichnet, weil hier nichts los ist. Pfänder: Die bayerische Meisterschaft hat eine ganz andere Größenordnung wie eine schwäbische oder eine Kreismeisterschaft, ist eher vergleichbar mit einer deutschen Jugendmeisterschaft.

Das Rosenaustadion ist alt. Warum ist es dennoch der ideale Ort?

Rein praktisch, weil es in Bayern nur zwei Stadien mit acht Rundbahnen gibt: in Nürnberg und in Augsburg. Wegner: Im Rosenaustadion spüre ich Nostalgie. Die Atmosphäre in diesem ovalen, nestartigen Stadion hat etwas.

Was sind und waren die größten Herausforderungen der Meisterschaft?

Helfer und Sponsoren zu finden, kostete Zeit und Mühe. Wir wollten Sportlern und Zuschauern etwas bieten und haben viel Aufwand betrieben.

Wie hoch ist der Etat?

Würden wir alles mit einbeziehen, also auch Sachwerte wie T-Shirts für die Helfer, kämen wir wohl auf einen Betrag zwischen 5000 und 6000 Euro. Wegner: Mehr finanzieller Spielraum wäre schön gewesen. Leider stecken große Sponsoren ihr Geld immer gezielter in den Profisport. Das geht zulasten des Breitensports.

Wer sind die sportlichen Aushängeschilder?

Sprinter Aleksandar Askovic und Hürdenläuferin Sonja Keil von der LG Augsburg gehen als Favoriten an den Start. Gemeldet haben zudem deutsche Jugend- und Juniorenmeister. Amelie Sophie Lederer aus Fürth fährt im August zur Weltmeisterschaft nach London. Bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt hat sie zuletzt einen bayerischen Rekord über 100 Meter aufgestellt. Interview: Johannes Graf