2017-10-24 00:04:20.0

Handball Zurück in der Spur

Haunstettens Männer verschaffen sich vor Kellerduell Luft in der Bayernliga

Der TSV Haunstetten findet beim Auswärtsspiel in Landshut wieder zurück in die Erfolgsspur. Durch den 36:32 (21:16)-Erfolg verschafft man sich ein wenig Luft im Abstiegskampf.

Zunächst entwickelte sich im Landshuter Sportzentrum eine ausgeglichene Partie, in der Max Horner nach 14 Minuten für die erste Schrecksekunde sorgte. Nach einem heftigen Schlag ins Gesicht musste er mit blutüberströmten Gesicht in die Kabine begleitet werden. Er konnte aber wenig später weitermachen. Bis zur 26. Spielminute schenkten sich beide Mannschaften wenig. Beim Spielstand von 15:15 zog Haunstetten davon und nutzte seine starke Phase zu einem 21:16 Vorsprung bis zur Pause.

Landshut tat diese Pause sichtlich gut und wehrte sich nun mit aller Macht. Und tatsächlich schmolz der Vorsprung der Gäste bis zum zwischenzeitlichen 25:23 in Spielminute 40. Haunstetten wankte nun, fiel aber nicht. Durch einen mannschaftlich geschlossenen Kraftakt konnte man die Versuche Landshuts, hier doch noch das Ruder herumreißen zu können, allesamt abwehren und sich somit am Ende über einen verdienten und vor allem extrem wichtigen Auswärtserfolg freuen. „Das war heute Balsam für die geschundene Seele,“ freute sich Abwehrspieler Alexander Horner nach dem Spiel: „Trotz der vielen Tore war das Spiel sicherlich keine Augenweide für die Fans, aber ich denke, das war von diesen beiden Mannschaften in dieser Situation auch nicht zu erwarten“, so Horner weiter.

Nächsten Samstag kommt es dann zum nächsten direkten Kellerduell. Die Reserve der DjK Rimpar hat zwar noch ein Spiel weniger auf dem Konto, doch ist mit drei Niederlagen bei nur einem Sieg ebenfalls recht spärlich in die Saison gestartet. Dennoch sollte man die Bundesligareserve nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn das Team verfügt über sehr talentierte Spieler, die zum Teil schon bei der ersten Mannschaft trainieren und spielen. Anpfiff zu dieser Partie ist um 18 Uhr. (pm)

Haunstetten Fischer, Rothfischer (Tor); Schnitzlein (8); Horner A., Horner M. (je 7); Schaudt (7/6); Albrecht (4); Singer, Link, Wiesner (je 1); Müller, Smotzek