2017-05-29 22:01:40.0

München 15-Jährige ertrinkt im Eisbach

Im Englischen Garten in München ist am Montag eine Schülerin zu Tode gekommen. Sie ertrank im Eisbach.

Im Münchner Eisbach ist am Montag eine 15-Jährige ertrunken. Wie die Polizei am Abend mitteilte, ging gegen 18 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale ein. Die Anruferin gab an, dass die Jugendliche im Eisbach untergegangen und verschwunden sei. Rund 70 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr suchten daraufhin nach dem Mädchen - zunächst ohne Erfolg.

Um kurz nach 19 Uhr fanden Einsatzkräfte dann die vermisste Schülerin leblos am Tivoli-Wehr. Wie es zu dem Unglück kam, ist laut Polizei noch unklar. Die Polizei vernimmt derzeit Freunde der 15-Jährigen. AZ