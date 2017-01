2017-01-03 13:52:00.0

Schwaben 180 Unfälle seit Montag - doch das liegt kaum am Winter

180 Unfälle zählt die Polizei in Schwaben seit dem Wintereinbruch am Montagnachmittag. Wieso die Polizei dennoch von einem "günstigen Zeitpunkt" für den ersten Schnee spricht.

Der Winter ist am Montag endgültig in die Region zurückgekehrt. Schnee und Eis sorgten teilweise für Probleme auf den Straßen. Allein im nördlichen Schwaben gab es von Montagnachmittag bis zum Dienstagmorgen laut Polizei rund 74 Unfälle. Das ist allerdings deutlich weniger dramatisch, als es die Zahl selbst vermuten lässt: "Der Schnee hatte dieses Jahr keine große Auswirkung auf die Unfallzahlen", sagt ein Polizeisprecher.

So viele Unfälle seien auch an sonnigen Tagen in etwa die Norm. Üblicherweise passiere an solchen ersten Winter-Tagen da schon deutlich mehr. "Dieses Jahr kam der Wintereinbruch aber zu einem günstigen Zeitpunkt." Schließlich seien viele Menschen noch im Urlaub. Der logische Schluss: Drängen sich gerade im Berufsverkehr weniger Autos auf der Straße, sind Schnee, Eis und Glätte deutlich kleinere Probleme.

In den allermeisten Fällen gab es keine Verletzten bei den Unfällen, oft blieb es bei Blechschäden.

Im Süden mehr Unfälle als üblich

Auch im Süden Schwabens krachte es mehrmals. In dem selben Zeitraum zählte die Polizei dort 97 Unfälle. 19 Personen wurden dabei verletzt, fünf davon nach polizeilicher Definition schwer. Das heißt: Die fünf Personen müssen voraussichtlich länger als 24 Stunden im Krankenhaus behandelt werden.

Im Gegensatz zum Norden liegt die Zahl der Unfälle damit etwas über dem üblichen Schnitt, der bei etwa 70 in 24 Stunden liegt. "Die ganz großen Schäden sind aber ausgeblieben", sagt ein Polizeisprecher. Und: "Es gab schon heftigere Wintereinbrüche." Schließlich seien bei all diesen Zahlen auch alle Unfälle mitinbegriffen, die mit der Witterung nichts oder wenig zu tun hatten. Außerdem komme Schnee Anfang Januar deutlich vorhersehbarer als etwa noch im Oktober.

Abzuwarten bleibe laut dem Sprecher, wie der Mittwoch ablaufe. Für diesen Tag erwartet das Polizeipräsidium deutlich mehr Schneefall.

14-Jährige stirbt bei Unfall südlich von Nürnberg

Auch in anderen Teilen Bayerns gab es durch den Wintereinbruch viele Unfälle. In Oberbayern wurden mehrere Menschen verletzt. "Dass es ein bisschen öfter kracht, als wenn es trocken ist, ist ja normal", sagte ein Sprecher des Lagezentrums des Innen- und Verkehrsministeriums in München am Dienstagmorgen. Die Zahl der Unfälle sei für einen Wintereinbruch üblich. Einige Menschen seien verletzt worden.

In Mittelfranken starb am Montagabend eine 14-Jährige, als ein Auto südlich von Nürnberg von der A9 abkam. Gutachter müssen die Ursache für diesen Unfall aber noch klären.

In anderen Teilen Deutschlands brachte der Winter schlimmere Folgen. In Sachsen starben mehrere Menschen bei Autounfällen. In Niederau kam eine 21-Jährige mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab, raste einen Hang herab und prallte gegen einen Baum. In Leipzig überschlug sich der Wagen einer 82-Jährigen mehrfach. Auch sie verstarb. sge, mst, dpa