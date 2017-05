2017-05-14 14:08:28.0

Kreis München 19-Jähriger fährt zu schnell: Auto an Baum zerfetzt

Ein Mann fährt laut Polizei viel zu schnell durch Ismaning bei München. Als sein Wagen gegen einen Baum kracht, wird das Auto in zwei Teile gerissen.

Bei einem Unfall ist ein Auto in Ismaning nahe München in zwei Teile gerissen worden. Ein 19-Jähriger war nach Polizeiangaben vom Sonntag deutlich zu schnell durch eine 30er-Zone gerast und hatte kurz nach der Ortsausfahrt die Kontrolle über den Wagen verloren. Dieser schleuderte am Samstag quer zur Straße und zerschellte an einem Baum.

Die Fahrzeugfront drehte sich noch einmal um 360 Grad, stieß gegen ein Brückengeländer und schleuderte noch etwa 40 Meter weiter - dennoch konnten der Fahrer und sein 17 Jahre alter Beifahrer das Wrack mit nur leichten Verletzungen verlassen. dpa