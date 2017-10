2017-10-20 17:31:40.0

Rosenheim 200 Menschen müssen wegen Fliegerbombe ihre Häuser verlassen

So haben sich die Rosenheimer den Start ins Wochenende wohl nicht vorgestellt: Am Freitag mussten 200 Menschen ihre Häuser verlassen, weil eine Fliegerbombe entschärft wurde.

Eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitag in Rosenheim entschärft worden. Wie die Stadt mitteilte, hatten zuvor rund 200 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Die angrenzenden Bahnstrecken München-Salzburg und München-Innsbruck sowie eine Umgehungsstraße wurden für den Zeitraum der Entschärfung gesperrt. Am späten Nachmittag dann die Entwarnung: Die Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren, die Bahnstrecken wurden wieder freigegeben.

Fliegerbombe in Rosenheim erfolgreich entschärft

Die Fliegerbombe war am Vormittag bei Baggerarbeiten auf einem Privatgrundstück im Ortsteil Kastenau gefunden worden. Die Polizei sperrte daraufhin den Fundort im Umkreis von 200 Metern ab. In dem betroffenen Gebiet sind überwiegend Einfamilienhäuser.

Die Bilder aus Rosenheim rufen Erinnerungen an die Bombenevakuierung vergangene Weihnachten in Augsburg wach. Damals mussten am ersten Weihnachtsfeiertag rund 50.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen in Augsburg verlassen. Inzwischen kann man die 1,5 Tonnen schwere Fliegerbombe im Foyer der Berufsfeuerwehr an der Berliner Allee bewundern. dpa/AZ