2017-05-28 11:00:44.0

München 22-Jähriger wird von U-Bahn mitgeschleift und stirbt

Ein 22-Jähriger fiel in der Nacht auf Sonntag am Münchner U-Bahnhof Giselastraße zwischen Zug und Bahnsteig und wurde von der Bahn mitgerissen. Der Mann erlag seinen Verletzungen.

Ein 22-Jähriger starb in der Nacht auf Sonntag am Münchner U-Bahnhof Giselastraße bei einem Unfall. Der Mann war gegen 1.30 Uhr dort unterwegs, als er laut Feuerwehr eine bekannte Person im gerade losfahrenden Zug erkannte und deshalb neben der Bahn herlief. Aufgrund einer Unachtsamkeit fiel er in den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig und wurde von dem Zug mehrere Meter mitgeschleift.

Rettungskräfte versuchten den 22-Jährigen noch wiederzubeleben, doch er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Der Zugverkehr war während des kompletten Einsatzes auf der betroffenen Linie gesperrt. AZ