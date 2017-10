2017-10-26 12:24:38.0

München 24-Jährige rettet Eichhörnchen aus der Isar

Ein Eichhörnchen taumelte orientierungslos an der Isar entlang, stürzte ins Wasser und drohte zu ertrinken. Die 24 Jahre alte Nina Gernert zögerte nicht lange.

Nina Gernert ist gerade in der Arbeit, als sie die WhatsApp-Nachricht auf ihrem Handy erreicht: "Taumelndes Eichhörnchen am Isarufer im Lehel. Wer kann sich kümmern?" Die 24-Jährige, die unweit der Isar arbeitet und sich ehrenamtlich als Tierschützerin engagiert, überlegt nicht lange. Als sie am Ufer ankommt, ist das Eichhörnchen bereits ins Wasser gefallen. Nina Gernert steigt die Böschung hinab und bekommt das Tier zu fassen. Sie rettet ihm damit wohl das Leben.

Am Tag danach ist Eichhörnchen "Nino", benannt nach seiner Retterin, noch schwach, es schläft viel. "Aber wir sind guter Dinge, dass es ihm bald besser geht", sagt Sabine Gallenberger, die Vorsitzende vom Verein Eichhörnchen-Schutz in München. Sie vermutet, dass das Tier so schwer von einem Baum gestürzt war, dass es die Koordinationsfähigkeit verloren hatte. "Selbst wenn es nicht ins Wasser gefallen wäre, hätte es wohl nicht überlebt", so Gallenberger. Ein aufmerksamer Spaziergänger hatte das taumelnde Tier bemerkt und den Verein alarmiert.

Wann Eichhörnchen Hilfe brauchen

Woran erkennt man, dass ein Eichhörnchen Hilfe braucht? Die Antwort auf diese Frage ist der Expertin zufolge ganz klar: "Jedes leicht einfangbare Eichhörnchen braucht Hilfe." Tiere, die am Boden liegen, sollte man hochnehmen - am besten mit einem Handtuch - und die Tierschützer informieren. fla

Der Verein Eichhörnchen-Schutz ist unter der Rufnummer 0176/55376864 zu erreichen.

