2016-12-28 07:24:05.0

Lindau 300.000 Euro Schaden nach Feuer in Flüchtlingsunterkunft

Keine Verletzten und etwa 300.000 Euro Schaden: In Lindau brannte eine Flüchtlingsunterkunft. Die Brandursache ist noch unklar.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs geriet eine Flüchtlingsunterkunft im Lindauer Ortsteil Reutin in Brand. Ein Bewohner hatte über Notruf den Brand im Obergeschoss gemeldet. Nach aktuellen Informationen der Polizei hielten sich 16 Personen in dem Anwesen auf, die alle unverletzt ins Freie gelangten.

20 Helfer des Roten Kreuzes und 80 Feuerwehrleute kümmerten sich um die Brandopfer und löschten die Flammen. Der Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 300.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Lindau ermittelt.

Die Bewohner des Asylbewerberheimes wurden vorübergehend im Landratsamt Lindau untergebracht, wie die Polizei in einer ersten Pressemeldung schrieb.

