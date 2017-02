2017-02-08 12:33:00.0

München 33-Jährige in München erstochen: Lebensgefährte gesteht die Tat

In München ist am Montagnachmittag eine 33-jährige Frau erstochen worden. Ihr Lebensgefährte stellte sich nach einer Flucht und hat die Tat laut Polizei gestanden.

Die Polizei fand das Opfer am Montagmittag schwer verletzt in einer Münchner Wohnung in Freimann. Zuvor hatten Nachbar den Rettungsdienst alarmiert, da sich die Frau und ihr Lebensgefährt heftig gestritten haben sollen.

Die 33-Jährige starb im Krankenhaus an ihren Stichverletzungen. Ihr Lebensgefährte floh durch das Kellerfenster, stellte sich am Dienstagmittag aber auf einer Polizeidienstelle.

Wie die Polizei mitteilt, hat er die Tat in einer ersten Vernehmung gestanden und ständigen Streit als Motiv genannt. Die Frau wollte sich wohl von ihm trennen.

Mutmaßlicher Mord in München: Lebensgefährte des Opfers in U-Haft

Gegen den geständigen Lebensgefährten wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Die Obduktion des Opfers hatte laut Polizei ergeben, dass sie nach einer "stumpfen, traumatischen Einwirkung auf Kopf und Oberkörper" gestorben ist. In der Wohnung wurden zwei Messer gefunden, die als Tatwaffen infrage kommen.

Die Ermittlungen in München laufen weiter. Der Lebensgefährte bleibt in U-Haft und wird sich vor Gericht wegen Mordes verantworten müssen. sge